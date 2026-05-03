Inter e Barça, col trofeo arriva anche una pioggia di milioni. Ma il vero jackpot è per chi vince la Premier

I campionati nazionali vanno verso la conclusione: Inter in Serie A e il Barcellona in Liga stanno per mettere le mani sul trofeo. Una coppa che, oltre alla gloria, porta anche una pioggia di milioni nelle casse societarie. I nerazzurri, secondo i dati riportati da Calcio e Finanza, con il titolo di campioni d'Italia si garantirebbero un assegno da 15,7 milioni di euro. Una cifra simile, ma leggermente superiore, verrebbe incassata dai catalani in caso di conquista del titolo di campioni di Spagna: circa 19,2 milioni di euro. Anche sul piano dei premi però, il vero abisso è con la Premier League: la squadra tra City e Arsenal che si laureerà campione a fine stagione riceverà un assegno da ben 61,5 milioni di euro.