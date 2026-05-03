Cremonese, Giampaolo: "Con la Lazio servirà la testa"

"In questo momento non contano più tattica e gambe, ma la testa". Marco Giampaolo lo ripete più volte alla vigilia della sfida contro la Lazio, in programma domani alle 18.30. Un concetto chiaro, quasi martellante, perché la posta in palio - la salvezza da agganciare - impone lucidità prima ancora che brillantezza. "Affrontiamo una squadra forte, organizzata, che ha principi consolidati. Sappiamo bene che tipo di partita farà: verrà qui per imporre il proprio gioco e lo farà al massimo delle sue possibilità, senza pensare ad altro. Proprio per questo servirà una prestazione di grande attenzione" dice. Il tecnico insiste sull'approccio: "non possiamo permetterci amnesie nei primi minuti. Dobbiamo entrare in campo con la testa giusta, restare compatti e affrontare ogni duello con coraggio. È una partita che va giocata e vissuta fino in fondo, senza timori". Sul piano della formazione arrivano segnali positivi: "Sono tutti recuperati, tranne Moumbagna. Questo è importante perché mi dà più soluzioni anche a gara in corso". E poi il fattore ambiente: "Il pubblico sarà fondamentale. Ci darà una spinta importante e noi dobbiamo essere bravi a trascinarlo con una prestazione all'altezza. Dobbiamo regalare emozioni. È una partita che dobbiamo cercare di vincere, ma per farlo servirà soprattutto la testa".