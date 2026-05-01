Inchiesta arbitri, così Rocchi faceva le designazioni: "graditi" e "sgraditi" alla prova di dati e graduatorie

A fine anno Doveri aveva chiuso primo la graduatoria degli arbitri per votazioni (assegnate dal designatore, quindi Rocchi) mentre Colombo quarto. Dunque entrambi erano - e sono - due arbitri top in Serie A, normale che vengano assegnati a partite di cartello, a maggior ragione nella fase calda della stagione, quella finale, dove si assegnavano coppe (Doveri aveva arbitrato Inter-Milan, semifinale di ritorno di Coppa Italia finita 0-3, del 23 aprile) e campionato (Colombo designato per Bologna-Inter 1-0 del 20 aprile e Doveri per Parma-Inter 2-2 del 5 aprile). A prescindere da "gradito" o "sgradito" sembra perfettamente normale che un designatore, dunque, faccia arbitrare partite di una squadra in corsa per entrambe le competizioni a due tra i fischietti di maggiore garanzia tecnica.