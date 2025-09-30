Roma, fissato il rientro di Dybala e Bailey

La Roma di Gasperini ha iniziato bene il suo campionato, anche se la conta degli infortunati continua a limitare le scelte dell'allenatore in attacco. In particolare, Dybala e Bailey continuano ad allenarsi a parte: l'argentino è fuori dalla partita contro il Torino di due settimane fa, mentre il giamaicano, out dallo scorso 20 agosto, non ha ancora visto il campo. Per entrambi, la data del rientro fissata dallo staff medico giallorosso sembra essere quella della sfida contro l'Inter, in programma sabato 18 ottobre, al termine della prossima sosta.