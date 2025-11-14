Logo SportMediaset

Roma, El Shaarawy: "Primo posto? Vogliamo restarci il più possibile"

14 Nov 2025 - 22:40
Nel corso di un'intervista rilasciata ai microfoni di Sky Sport, Stephan El Shaarawy ha parlato di questo inizio stagione della Roma. Queste le parole dell'attaccante giallorosso: "Non c'è una squadra che sta dominando il campionato, ma conosciamo i valori che ci sono: l'Inter e il Napoli sono molto attrezzate, ma siamo tutti lì. Il nostro obiettivo è quello di restarci il più possibile, siamo una squadra con grandi margini di crescita. Soulé? Rispetto allo scorso anno ho visto una crescita importante, lo vedo in partita ma soprattutto in allenamento. Sta avendo una crescita importante come tutti gli altri, Gasperini ha questa capacità di tirare fuori il meglio da tutti". 

