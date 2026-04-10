Roma, ansia per Pellegrini: "Allungamento alla gamba"

Lorenzo Pellegrini non è rientrato in campo per la ripresa di Roma-Pisa a causa di un infortunio occorsogli a fine primo tempo. Gasperini ha spiegato come sta. “Questa è una brutta tegola, perché Pellegrini ha giocato con tanta continuità, e stava facendo bene. Ha subito un’allungamento alla gamba ed è stato sfortunato. Non sembra grave, ma bisognerà valutare nei prossimi giorni se potremo recuperarlo. Speriamo di recuperare anche Wesley e Mancini, che sono importanti; per Dybala, invece, non è facile che sia disponibile per sabato”, ha detto il tecnico giallorosso.