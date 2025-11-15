CON ALMENO 50 RIGORI I migliori rigoristi della storia: Calhanoglu sale al quinto posto e butta fuori CR7 dalla Top 10

Hakan Calhanoglu si conferma praticamente infallibile dagli 11 metri. Grazie al rigore realizzato contro la Bulgaria, il centrocampista dell'Inter sale al quinto posto della classifica dei migliori rigoristi della storia (con almeno 50 penalty calciati) e butta fuori dalla Top 10 Cristiano Ronaldo. La classifica è guidata dall'inglese Rickie Lambert e sono tanti i campioni presenti. Ci sono anche un attaccante italiano e un portiere. Scopri la classifica completa.