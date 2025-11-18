Logo SportMediaset

Calcio
LA DISAVVENTURA

Como Women, svaligiata la casa di Alisha Lehmann: "La prossima volta pulitela"

La calciatrice svizzera ha denunciato sui social il secondo furto dopo quello subito a ottobre 2024 quando giocava nella Juventus

di Redazione
18 Nov 2025 - 14:25
1 di 41
© instagram
© instagram
© instagram

© instagram

© instagram

Brutta disavventura per Alisha Lehmann. La calciatrice svizzera ha infatti denunciato su un furto con scasso, dopo che alcuni ignoti le hanno svaligiato l'appartamento di Como.

Lehmann - che conta 16 milioni di follower e che difende attualmente i colori del Como Women - è parsa chiaramente infastidita dall'accaduto, anche se ha commentato la situazione con ironia su Instagram. "La prossima volta che entrate a casa mia, per favore pulite perché ho un disturbo ossessivo compulsivo", le sue parole in una storia di Instagram, nella quale ha postato anche un video per mostrare la devastazione della sua casa.

Non si tratta della prima volta che la 26enne calciatrice più sexy al mondo si trova in questa spiacevole situazione. Già un anno fa infatti - nel mese di ottobre del 2024, quando giocava nella Juventus - Lehmann aveva denunciato un furto di circa mezzo milione di euro nella sua casa di Torino, che condivideva con il fidanzato dell'epoca, il brasiliano Douglas Luiz, ora al Nottingham Forest.

LA INSTAGRAM STORIES

© instagram

© instagram

alisha lehmann
como women
casa svaligiata

