Real Madrid, si infiamma la corsa per la presidenza. Riquelme: "Stasera un grande annuncio, rispetterò le mie promesse"

La sfida alla presidenza del Real Madrid tra Florentino Perez ed Enrique Riquelme si infiamma a colpi di dichiarazioni. In attesa del voto del 7 giugno, il presidente uscente e il suo giovane avversario hanno rivendicato di aver chiuso alcune trattative per portare nella capitale alcune stelle del calcio europeo. In un'intervista con lo youtuber Rubén Martín, Riquelme ha annunciato che stasera, 3 giugno, farà il nome del suo primo grande acquisto. Un acquisto che, se non si concretizzerà in caso di sua elezione, avrà conseguenze. Anche queste saranno presentate da Riquelme in "una serata che cambierà tutto". Convinto e determinato, il 37enne ha poi aggiunto: "Tutto quello che dirò sarà firmato da un notaio per certificare che, se diventerò presidente del Real Madrid, manterrò le promesse fatte".

Riquelme ha dunque risposto per le rime al proclama fatto da Perez in mattinata: "Annuncerò il primo grande acquisto giovedì". Intervistato da "El Espanyol", ha poi aggiunto: "La gente non ne dubita, la gente mi conosce. Ho sempre generato entusiasmo durante i miei 23 anni da presidente. Chi mi conosce sa che i migliori giocatori saranno al Real Madrid e che vinceremo la Champions League".

