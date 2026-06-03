Real Madrid, Perez: "Annuncerò il primo grande acquisto giovedì". Sarà Dumfries?

"Annuncerò il primo grande acquisto giovedì". Lo ha detto il presidente del Real Madrid Florentino Perez, candidato in vista delle elezioni in programma il 7 giugno. E il nome potrebbe essere quello di Denzel Dumfries, per cui i merengues pagheranno la clausola di 20 milioni all'Inter. "Avremo i nomi prima di domenica - ha aggiunto Perez intervistato da El Espanyol - La gente non ne dubita, la gente mi conosce. Ho sempre generato entusiasmo durante i miei 23 anni da presidente. Chi mi conosce sa che i migliori giocatori saranno al Real Madrid e che vinceremo la Champions League".