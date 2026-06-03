Real Madrid, Perez: "Annuncerò il primo grande acquisto giovedì". Sarà Dumfries?

03 Giu 2026 - 10:42
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 "Annuncerò il primo grande acquisto giovedì". Lo ha detto il presidente del Real Madrid Florentino Perez, candidato in vista delle elezioni in programma il 7 giugno. E il nome potrebbe essere quello di Denzel Dumfries, per cui i merengues pagheranno la clausola di 20 milioni all'Inter. "Avremo i nomi prima di domenica - ha aggiunto Perez intervistato da El Espanyol - La gente non ne dubita, la gente mi conosce. Ho sempre generato entusiasmo durante i miei 23 anni da presidente. Chi mi conosce sa che i migliori giocatori saranno al Real Madrid e che vinceremo la Champions League".

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