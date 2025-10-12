Festival dello Sport, parla Zidane: "Tornare ad allenare? Sicuramente. Juve nel cuore, ma l'obiettivo è la Francia"

Zidane ha poi parlato della scelta di intraprendere questo tipo di carriera, una volta appesi gli scarpini al chiodo: "Quando ho smesso ho cambiato la mia vita. Dopo tre anni non sapevo cosa fare, ho provato tante cose fin quando non mi sono iscritto al corso da allenatore. Tra tutti gli allenatori che ho avuto quello da cui ho imparato di più è stato Lippi: è stato molto importante, perché quando sono arrivato in Italia all’inizio era difficile per me, ma lui ha sempre creduto in me. Ancelotti l’ho prima avuto da mister, poi sono diventato il suo vice: lui è un amico, è stato importante per la mia carriera. Era un bravo allenatore, perché ascoltava noi giocatori".