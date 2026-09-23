Maxi sosta, cosa fanno le squadre di Serie A: Inter e Milan a riposo, test per Roma e Como

ATALANTA: 13 calciatori di Sarri hanno raggiunto le Nazionali di appartenenza. I restanti si sono allenati nella giornata di ieri e faranno altrettanto anche oggi. Sarà l'ultima seduta prima di qualche giorno off. Liberi tutti fino a martedì 29, giorno in cui riprenderanno gli allenamenti. Non sono previsti test, per cui i bergamaschi ritroveranno il campo direttamente lunedì 12 ottobre contro il Venezia.