Maxi sosta, cosa fanno le squadre di Serie A: Inter e Milan a riposo, test per Roma e Como
In questa sosta inedita, che si prolungherà per tre settimane, ciascuna squadra di Serie A avrà la propria agenda. Ecco gli impegni delle venti
La Serie A si ferma tre settimane per lasciar spazio alle nazionali. Una sosta mai vista, introdotta da quest'anno per ridurre il numero di viaggi (e quindi, si spera, anche di problemi fisici). 207 calciatori del campionato italiano hanno risposto alla chiamata delle rispettive selezioni. Per chi resta "a casa", ci sarà un'agenda ben precisa da seguire. Scopriamo, allora, cosa fanno le venti squadre di A da qui al 10 ottobre.
ATALANTA: 13 calciatori di Sarri hanno raggiunto le Nazionali di appartenenza. I restanti si sono allenati nella giornata di ieri e faranno altrettanto anche oggi. Sarà l'ultima seduta prima di qualche giorno off. Liberi tutti fino a martedì 29, giorno in cui riprenderanno gli allenamenti. Non sono previsti test, per cui i bergamaschi ritroveranno il campo direttamente lunedì 12 ottobre contro il Venezia.
BOLOGNA: Sosta importantissima, quella corrente, per Palladino. Giorni preziosi per trasmettere i propri principi a una formazione, orfana di 12 giocatori, ancora a secco di vittorie. E allora settimana consueta, con allenamenti che sono proseguiti regolarmente da lunedì e si protrarranno fino a venerdì 25. Da allora, ancora da definire il calendario, così come possibili amichevoli in vista di Lecce-Bologna di domenica 11, ore 15.
CAGLIARI: Sedute a singhiozzo per una delle sorprese di questa Serie A. In questi giorni i ragazzi di Pisacane si sono riposati e lo faranno fino a domani pomeriggio, data fissata per la ripresa. Una ripartenza "breve", perché già sabato ci sarà un nuovo stop, per poi riprendere martedì 29 fino a domenica 11 ottobre, quando all'"Unipol Domus" arriverà la Juventus. Attualmente non ci sono amichevoli all'orizzonte.
COMO: I lariani sono la squadra con più convocati dai rispettivi ct, ben 15. Fabregas rivedrà i suoi solamente lunedì 29. Una settimana di stop per staccare dopo il primo ma già provante mini-ciclo di partite. Previsto almeno un test per i comaschi, con avversario ancora da stabilire.
FIORENTINA: Fissato per oggi il rientro al "Viola Park" dopo due giorni di pausa per i calciatori di Vanoli, fatta eccezione per gli otto convocati. Nel weekend già due amichevoli programmate tra sabato e domenica. Ancora ignota la prima delle due avversarie, mentre il 27 mattina alle 11 i viola affronteranno il Signa.
FROSINONE: Un solo giorno di stop concesso da mister Alvini, che da ieri ha richiamato tutti i suoi, che si alleneranno fino a venerdì senza, però, 14 giocatori, di cui sei chiamati da Baldini nell'Under 21. Non si prospettano amichevoli da qui al prossimo incontro di Serie A. Appuntamento a sabato 10, calcio d'inizio alle 20.45, al "Maradona" contro il Napoli.
GENOA: Dopo tre giorni liberi, il Grifone torna a lavorare da domani fino a domenica. Previsto anche un viaggio all'estero, precisamente a Bucarest. Partenza giovedì 1° ottobre. Nella capitale romena, il Genoa, senza gli otto nazionali, se la vedrà con i locali del Rapid Bucarest venerdì 2 alle 18. Rientro in Italia previsto il giorno successivo, senza poi fermarsi da lì allo scontro decisivo di sabato 10 alle 15 contro la Fiorentina.
INTER: Chivu è stato, assieme al collega e "vicino di casa", Amorim il più generoso. All'indomani della trasferta di Roma, il tecnico campione d'Italia ha ordinato il "rompete le righe" per ben una settimana, 13 convocati a parte. Ci si rivedrà lunedì 28 ad Appiano Gentile, dove l'Inter si allenerà senza sostenere amichevoli fino al primo appuntamento post-sosta contro il Parma (sabato 10 alle 18).
JUVENTUS: Programma sulla falsariga dei prossimi avversari del Cagliari. Allenamenti spezzettati previsti da Spalletti, che si è ritrovato alla Continassa (senza i 12 nazionali) da lunedì a ieri. Da oggi fino a domenica previsto riposo. La prossima settimana lavoro da lunedì 28 a venerdì 2, con un'amichevole ancora da piazza in questo arco di tempo. Weekend lungo di stop, da sabato 3 a lunedì 5, per poi riprendere fino alla trasferta sarda martedì 6.
LAZIO: Meritato riposo fino a venerdì per gli uomini di Gattuso. Dopo il test di domenica a Formello contro l'Arezzo, lunedì senza impegni per i biancocelesti. Ripresa degli allenamenti fino alla domenica successiva, quando Ringhio concederà due giorni di ferie. Da martedì cominceranno a rientrare gli otto convocati e si inizierà a preparare sul serio la sfida casalinga di domenica 11 contro il Monza.
LECCE: La pausa concessa da Di Francesco sarà fino a domani, giorno da cui i salentini si alleneranno non-stop fino alla gara contro il Bologna. Il tecnico ex Roma vorrebbe organizzare un'amichevole, senza ovviamente i nove arruolati dalle rispettive selezioni.
MILAN: Parlavamo prima del lungo riposo stabilito da Chivu. Anche Amorim ha scelto una strada ancor più morbida rispetto al "concittadino". Niente allenamenti fino a martedì 29, data in cui si riprenderanno le sedute fino a Sassuolo-Milan. Per testare la condizione dei suoi (fatta eccezione per i 15 convocati, numero maggiore assieme al Como), i rossoneri sfideranno il Padova venerdì 2 ottobre a Milanello.
MONZA: Ritrovo per gli allenamenti agli ordini di Juric previsto per oggi, dopo quattro giorni di stacco. I brianzoli affronteranno un paio di test da qui a domenica 11 ottobre, giorno di Lazio-Monza.
NAPOLI: I ragazzi rimasti nel capoluogo campano riprenderanno oggi a lavorare e lo faranno fino a venerdì. Fine settimana lungo da sabato a mercoledì, in cui la banda di Allegri - orfana di dieci nazionali - si riposerà. Due amichevoli all'orizzonte, di cui una sarà un derby contro l'Avellino. La buona notizia è che queste tre settimane coincideranno con il rientro di Scott McTominay.
PARMA: Sosta più serena per Cuesta, reduce dal successo per 2-1 contro il Monza. Il tecnico spagnolo ha condotto gli allenamenti sin dal giorno dopo dell'ultimo match. Da venerdì a domenica previsto un weekend di stop. Ancora ignoto il programma delle prossime settimane, così come la programmazione di eventuali amichevoli.
ROMA: Dodici convocati dalle Nazionali, ma sette degli undici titolari non sono tra questi. Gasperini li ha potuto osservare, assieme agli altri rimasti, negli allenamenti che non si sono fermati. Sarà così fino a sabato, giorno da cui l'allenatore di Grugliasco ha scelto di concedere due o addirittura quattro giorni di riposo. Ripresa del lavoro, quindi, martedì 29, con un paio di amichevoli che precederanno il rientro in campo di domenica 11 all'ora di pranzo, nel big match contro il Como.
SASSUOLO: Aquilani ha dato tre giorni di riposo ai suoi. I neroverdi si sono ritrovati al centro d'allenamento ieri. In queste settimane, in cui non sono previsti test, l'ex tecnico del Catanzaro punta a recuperare vari calciatori ammaccati, nell'auspicio che non sopraggiungano problemi dai dieci arruolati con le selezioni di appartenenza.
TORINO: Abate dirigerà la ripresa degli allenamenti oggi, dopo tre giorni di ferie. Squadra dimezzata a causa delle 14 convocazioni. Da definire l'agenda dettagliata, tra sedute e amichevoli.
UDINESE: Tre giorni regolari di sedute per i bianconeri di Runjaic, a lavoro da martedì a venerdì 25, giorno in cui si partirà per Stettino. In Polonia Okoye e soci sfideranno il Pogon nel pomeriggio di sabato 26. Dopodiché, riposo per i due giorni successivi, coi ranghi che torneranno a serrarsi da martedì 28.
VENEZIA: Fiducia confermata a Stroppa nonostante l'ultimo posto. Il tecnico, che ritroverà qualche giorno prima della trasferta di Bergamo i sei nazionali, continuerà senza sosta gli allenamenti, con tanto di test contro il Rapid Vienna sabato 26. Fischio d'inizio ore 17.