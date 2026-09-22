Serie A, da Bakola a Varela: tutte le sorprese di questo primo scorcio di campionato

Tra i mille temi proposti da questo primo mese di Serie A, il più importante resta quello dei giocatori. Ognuno pensa di sapere tutto sulla propria squadra e sulle altre quando inizia un campionato, ma poi il calcio ha questa straordinaria capacità di stupire. Così, come ogni anno, le prime cinque giornate hanno regalato delle sorprese: nomi nuovi che arrivano da lontano, ragazzi che vengono lanciati da allenatori preveggenti e dimostrano subito il loro valore, validi professionisti che sbucano dalle categorie minori o semplicemente ex esuberi che con un nuovo allenatore hanno ritrovato entusiasmo e voglia di giocare. Ne abbiamo scelti trenta, suddivisi in quattro categorie. Le scelte possono essere opinabili, ma lo è il calcio in generale e le classifiche di gradimento sono fatte per essere discusse.