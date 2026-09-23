La sincerità di Reijnders: "Perché l'Arabia? Non voglio più lavorare, anche i miei nipoti vivranno bene"

"Non voglio più dover lavorare dopo la mia carriera. Firmando con il Manchester City sapevo che non ne avrei avuto più bisogno, ma ora posso anche garantire il benessere delle generazioni future". L'ex Milan Tijani Reijnders, convocato dal nuovo commissario tecnico dell'Olanda Xavi, dal ritiro della sua nazionale non usa giri di parole per spiegare la scelta di andare a giocare in Arabia, dove potrebbe arrivare a percepire circa 100 milioni di euro complessivi nell'arco dei quattro anni di contratto: "Se anche i miei nipoti potranno vivere bene grazie a questa scelta, perché non avrei dovuto farlo?".