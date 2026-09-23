Pio Esposito e la storia nerazzurra: "Materazzi giocava nell'Inter?"

23 Set 2026 - 08:41
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Inter-Lecce 1-0: gol Pio Esposito (entrato al 56°) © IPA

Inter-Lecce 1-0: gol Pio Esposito (entrato al 56°) © IPA

Pio e Sebastiano Esposito diventano la quarta coppia di fratelli ad essere convocata nella Nazionale maggiore e Vivo Azzurro TV ha intervistato gli attaccanti di Inter e Sassuolo anche per metterli alla prova con un gioco sulla storia del calcio italiano...

Interrogati sugli interisti convocati in azzurro, Sebastiano Esposito ha risposto: "Materazzi". A quel punto Pio Esposito ha cheisto: "Giocava nell'Inter?". "Sì, per forza". Poi lo stesso Pio ha aggiunto quattro nomi: "Bastoni, Dimarco, Barella e Pio Esposito".

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