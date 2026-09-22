Serie A: meno di un gol su 4 è italiano, Inter e Juventus regine dei legni

L'ITALIA DEL GOL - Continua il trend negativo dei gol italiani. Ovviamente, con l'invasione straniera che continua, sono sempre più rare le reti tricolori. Lo scorso anno a tenere alta (si fa per dire) la bandiera erano stati con 10 centri Scamacca (Atalanta), Bonazzoli (Cremonese) e Orsolini (Bologna), all'ottavo posto a pari merito con Krstovic, McTominay, Yildiz e Davis. In questo avvio solo 35 i gol italiani su un totale di 145 (24,14%): Raimondo, centravanti del Frosinone, guida a sorpresa il gruppo a quota 4. Proprio la squadra di Alvini (con 6 reti sulle 9 complessive; oltre a Raimondo a segno anche Bracaglia e Calò) è la squadra con più centri nostrani. Viceversa sono sei le squadre senza gol italiani: Como, Fiorentina, Genoa, Lecce, Udinese e Venezia.