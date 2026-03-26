Prato: marito toglie la moglie dalla presidenza e lei gli fa causa

26 Mar 2026 - 19:59
© instagram

© instagram

L'ex presidente della squadra di calcio del Prato, Asmaa Gacem, 35enne, di origini marocchine, polemizza in pubblico contro il nuovo presidente del club, che è suo marito, l'avvocato Antonio Politano, spiegando che agirà in tribunale perché ritiene "illegittime le sue decisioni" che derivano "solo da questioni personali". È quanto ha spiegato in una conferenza stampa convocata dalla manager 35enne rimossa due giorni fa dall'incarico. Suo marito è subentrato alla presidenza del club laniero e ora lo scontro si appresta a finire nelle aule giudiziarie. Politano è amministratore unico di Finres, società per azioni proprietaria del Prato calcio. "Il cambio di presidenza - ha detto Asmaa Gacem - non è assolutamente legato a ragioni che dipendono da me. Il cambio non dipende nemmeno dalla vicenda dell'ampliamento dello stadio, come abbiamo sentito dire. Lo smentisco, non è affatto vero".

Ultimi video

03:48
13 ITW TACCHINARDI SU JUVENTUS - PARTE 1 26/3

Tacchinardi: "Juve mancano ambizione e preunzione. Sono andato a cena con Spalletti e..."

00:39
MCH ARRIVO PULLMAN ITALIA A BERGAMO 26/3 MCH

L'Italia all'arrivo allo stadio: la carica dei tifosi azzurri

02:16
Callegari: "Italia, ecco cosa ti aspetta se vinci contro l'Irlanda del Nord"

Callegari: "Italia, ecco cosa ti aspetta se vinci contro l'Irlanda del Nord"

01:17
I tifosi sono "divisi"

I tifosi sono "divisi"

01:40
Donnarumma ci crede

Donnarumma ci crede

01:26
Ecco il nuovo Fofana

Milan, il nuovo Fofana è indispensabile

01:17
Napoli, caso Lukaku

Napoli, scoppia il caso Lukaku

01:49
L'Inter attende Lautaro

L'Inter attende Lautaro e i suoi gol

01:34
Un Castro mai visto

Questo è un Castro mai visto

01:30
A voi l'Irlanda del Nord

A voi l'Irlanda del Nord

01:28
L'Italia punta su Retegui

L'Italia punta su Retegui

03:00
Ecco chi può decidere Italia-Irlanda

Ecco chi può decidere Italia-Irlanda

02:36
L'ossessione di Gattuso

L'ossessione di Gattuso

01:16
Italia, ecco i nomi per sfidare l'Irlanda del Nord

Italia, ecco i nomi per sfidare l'Irlanda del Nord

01:47
Tutta la carica azzurra

Tutta la carica azzurra

03:48
13 ITW TACCHINARDI SU JUVENTUS - PARTE 1 26/3

Tacchinardi: "Juve mancano ambizione e preunzione. Sono andato a cena con Spalletti e..."

I più visti di Calcio

RULLO INTER: THULA ASSENTE OK 23/03

Inter, dov'è la "Thu-la"? Una coppia scoppiata per motivi diversi

Napoli, caso Lukaku

Napoli, scoppia il caso Lukaku

DICH DI CANIO PADEL TOUR PER SITO 23/3 DICH

Di Canio duro con Leao: "Se il Milan vuole crescere non può avere in rosa uno come lui"

DICH CALAFIORI 24/3 DICH

Calafiori: "Vivere il presente, non pensare troppo e stare tutti insieme"

ITW PAZZINI SU ATTACCANTI ITA SRV

Pazzini: "Italia al Mondiale? Gattuso metti Pio Esposito titolare se vuoi..."

CLIP CALLEGARI IRLANDA DEL NORD SRV

Italia-Irlanda del Nord, quello che non sapete

Calcio ora per ora
Vedi tutti
19:59
Prato: marito toglie la moglie dalla presidenza e lei gli fa causa
 Milan-Pisa: Maignan, Gimenez, Leao, Touré
19:44
Milan, Gimenez: "Ho preso medicine per giocare, dopo un po' non riuscivo nemmeno a correre"
18:26
Play-off Mondiali, Yildiz e Calhanoglu titolari nella Turchia
17:58
Savoldi, Figc: minuto silenzio prima di Italia-Irlanda del Nord
16:55
Savoldi, Bologna: "Idolo di una generazione di tifosi"