Dumfries vicino al rientro: "Spero tornare il prima possibile"

Sono davvero nell'ultima fase del recupero, quindi spero di tornare il prima possibile. È solo questione di settimane ormai, anche se non voglio fissare una data precisa. Però mi sto già allenando in campo e con la palla: la voglia di giocare inizia a farsi sentire davvero". Così l'esterno dell'Inter Denzel Dumfries, fermo da dicembre dopo un intervento alla caviglia, in un'intervista all'olandese NOS. L'olandese ha poi confermato la sua presenza al prossimo Mondiale, rispondendo con fermezza: "Se ci sarò? Assolutamente sì, senza dubbio".