Figc, Buonfiglio a Ceferin: "Coni respinge interferenze"

27 Set 2026 - 16:22
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"Condivido in pieno le parole del Presidente Ceferin quando afferma di augurarsi che gli organi competenti prendano al più presto una decisione conforme alle regole dell'ordinamento sportivo. Esattamente quello che ha sempre fatto il Coni nei suoi 112 anni di storia e che continuerà a fare in futuro. Il Coni in Italia è per legge la Confederazione delle Federazioni Sportive e come tale agisce nel suo perimetro respingendo interferenze e pressioni di alcun genere così come sancito dalla Carta Olimpica". Così in una nota il presidente del Coni Luciano Buonfiglio in merito alle parole del presidente dell'Uefa Aleksander Ceferin che in una intervista rilasciata alla 'Gazzetta dello Sport', a proposito del possibile commissariamento della Figc, ha dichiarato che "qualsiasi forma di ingerenza politica potrebbe minare la fiducia dell'Uefa e degli altri partner, il che non sarebbe nell'interesse né del calcio italiano né del torneo" di Euro 2032 che l'Italia organizzerà insieme alla Turchia.

"E il presidente Ceferin lo ha già apprezzato nel 2017, a quattro anni dall'organizzazione di un Europeo in Italia, quando il Coni, presieduto all'epoca da Giovanni Malagò, intervenne con un provvedimento straordinario sulla Figc", ha aggiunto Buonfiglio.

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