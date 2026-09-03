Parma, ecco la terza maglia dedicata ai giovani LE FOTO

© Ufficio Stampa
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Il Parma presenta la nuova terza maglia dedicata alle nuove generazioni in vista della nomina della città come Capitale Europei dei Giovani per il 2027. Il comunicato ufficiale:
"PUMA e Parma Calcio sono orgogliosi di presentare il nuovo Third kit che accompagnerà le squadre del Club nella stagione calcistica 2026/2027. Una maglia dal carattere innovativo e disruptive, pensata per celebrare le nuove generazioni e il percorso che porterà Parma a essere Capitale Europea dei Giovani nel 2027.
Il Third kit nasce come espressione dei valori che hanno permesso a Parma di conquistare questo importante riconoscimento: partecipazione, innovazione e appartenenza. Un traguardo che guarda al futuro e che trova nel nuovo kit un simbolo capace di unire la storia del Club, il presente della città e le ambizioni delle generazioni che ne costruiranno il futuro.
A rendere ancora più esplicito questo messaggio è il claim “Writing Our Future”, presente sul colletto della maglia. Un messaggio condiviso con i giovani, che invita a essere protagonisti nella costruzione del proprio percorso, del proprio futuro e della comunità di cui fanno parte.
Il nuovo Third kit si distingue per una base interamente Puma Black, arricchita da dettagli Pure Pink che ne esaltano il carattere. Il colletto alla coreana, i dettagli sotto le maniche e i profili sono infatti caratterizzati da accenti Pure Pink, creando un contrasto deciso e distintivo. Un’estetica pensata per rompere con i codici più tradizionali del Club e interpretare il linguaggio e l’energia delle nuove generazioni.
Il lancio del Third kit sviluppa proprio a partire da questo linguaggio una serie di contenuti dal mood street, pensati per avvicinare il Club alle generazioni più giovani e raccontare la nuova maglia attraverso una prospettiva dinamica, urbana e contemporanea. Protagonista e testimonial del lancio è Dino Baggio, Legend del Parma Calcio, che rappresenta il ponte tra la storia e il futuro del Club. Al suo fianco, El Bilal Touré e Beatrice Merlo interpretano le nuove generazioni del Parma Calcio, creando un ideale passaggio di testimone tra passato, presente e futuro.
A completare il progetto creativo sono i freestyler Davide Pisani, Michael Sievoli e Arina Freestyle, che portano all’interno della campagna la propria energia, creatività e capacità di interpretare il calcio attraverso un linguaggio libero e contemporaneo. La loro presenza contribuisce a rafforzare il legame del nuovo kit con una generazione che vive il calcio non solo come sport, ma anche come espressione di identità e creatività.
Il progetto si inserisce nel più ampio percorso intrapreso dal Parma Calcio per valorizzare il rapporto con il proprio territorio e con le nuove generazioni. In occasione di Parma Capitale Europea dei Giovani 2027, il Club intende infatti avere un ruolo attivo nella crescita della comunità, contribuendo alle iniziative che accompagneranno questo importante anno per la città".