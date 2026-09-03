Parma, ecco la terza maglia dedicata ai giovani LE FOTO

Il lancio del Third kit sviluppa proprio a partire da questo linguaggio una serie di contenuti dal mood street, pensati per avvicinare il Club alle generazioni più giovani e raccontare la nuova maglia attraverso una prospettiva dinamica, urbana e contemporanea. Protagonista e testimonial del lancio è Dino Baggio, Legend del Parma Calcio, che rappresenta il ponte tra la storia e il futuro del Club. Al suo fianco, El Bilal Touré e Beatrice Merlo interpretano le nuove generazioni del Parma Calcio, creando un ideale passaggio di testimone tra passato, presente e futuro.