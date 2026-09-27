Chapecoense e Atletico Nacional in campo a 10 anni dal disastro aereo del 2016

27 Set 2026 - 14:58
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A dieci anni dalla tragedia aerea che decimò la Chapecoense e commosse il mondo del calcio, il club brasiliano e l'Atletico Nacional si sono ritrovati a Medellín (Colombia) per celebrare un'amicizia nata nel dramma. Allo stadio Atanasio Girardot, dove nel 2016 si sarebbe dovuta giocare la finale di andata della Coppa Sudamericana tra le due squadre le squadre hanno pareggiato 1-1, ma il risultato è passato in secondo piano in una giornata dedicata alle 71 vittime dello schianto aereo avvenuto il 28 novembre 2016. I giocatori di entrambe le squadre avevano una fascia con la scritta "71 siempre presentes" e prima del calcio d'inizio si sono riuniti al centro del campo per gli inni nazionali, per poi posare insieme in una foto simbolica. Al 10' minuto, la partita è stata interrotta e il pubblico si è alzato in piedi per applaudire le vittime. Tra i presenti, Hélio Neto, ex giocatore della Chapecoense e uno dei sei sopravvissuti all'incidente.

"Spero con tutto il cuore che questa fratellanza duri ancora per molti anni", ha dichiarato, ringraziando l'Atlético Nacional per il sostegno offerto dopo la catastrofe. Il club colombiano aveva chiesto alla Confederazione sudamericana (Conmebol) di assegnare alla Chapecoense il titolo della Copa Sudamericana 2016, divenuto poi l'unico trofeo internazionale del club brasiliano. 

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