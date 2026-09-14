Serie A, Como-Parma 2-1: Fabregas non si ferma, la risolvono i difensori

LE STATISTICHE

Il Como ha vinto almeno tre delle prime quattro gare stagionali di Serie A per la prima volta dal 1951/52 (3V, 1P).

Dopo l’1-0 dello scorso maggio, il Como ha vinto due partite interne di fila contro il Parma considerando le prime due divisioni del calcio italiano per la prima volta dal 1974, in Serie B.

Kaiki è il primo difensore ad andare a segno all'esordio da titolare in Serie A con la maglia del Como nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95). Inoltre, il classe 2003 ha ritrovato la via del gol in campionato per la prima volta dal 22 settembre 2025 (con il Cruzeiro contro il Bragantino in Campeonato Brasileiro Série A).

Dopo i successi con Napoli e Genoa in campionato e con il Lipsia in Champions League, il Como ha vinto quattro gare consecutive tra tutte le competizioni per la prima volta dal periodo tra aprile e maggio 2025 (sei di fila in quel caso, tutte in Serie A).

Jacobo Ramón (gennaio 2005) ha segnato il terzo gol in Serie A, dopo quelli contro Torino (24 novembre 2025) e Lecce (dicembre 2025); dal suo arrivo al Como, è il difensore più giovane a realizzare più di due reti nel torneo.

Dal suo esordio con il Como (2024/25), tra i centrocampisti dei cinque principali campionati europei che hanno servito almeno 15 assist, solo Arda Güler (15 - febbraio 2005) è più giovane di Nico Paz (15 - settembre 2004).

Il Parma non ha vinto quattro gare consecutive di Serie A per la prima volta dal periodo tra febbraio e aprile scorsi: sei di fila in quel caso (4N, 2P).

Il Parma è rimasto a secco di successi nelle prime quattro gare stagionali di Serie A per due campionati di fila per la seconda volta nella sua storia, la prima dal 2006/07-2007/08.

Il Parma ha perso quattro trasferte consecutive di Serie A sotto la guida di un singolo allenatore per la prima volta dal periodo tra aprile e maggio 2021 (cinque con Roberto D’Aversa in panchina).

Il Como è andato a segno con due difensori nella stessa partita di Serie A solo per la seconda volta nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), la prima dal 29 ottobre 2025: reti di Stefan Posch e Mërgim Vojvoda in casa contro l'Hellas Verona.

Grazie al gol di David Romero (il suo primo nel torneo), il Parma è tornato a segnare in trasferta in Serie A per la prima volta dallo scorso 18 aprile: rete di Nesta Elphege contro l’Udinese.

Maxence Caqueret ha tagliato il traguardo delle 100 vittorie nei cinque grandi campionati europei (72 con il Lione in Ligue 1 e 28 con il Como in Serie A).