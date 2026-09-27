Fiorentina: basta Viola Park in estate. Il motivo

Valutate strutture moderne in Austria e in Inghilterra

27 Set 2026 - 16:33
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Il gioiello Viola Park © Da video

Il gioiello Viola Park © Da video

"Ma quanto fa caldo al Viola Park?" Devono averlo pensato in molti per arrivare a convincere la Fiorentina a prendere in considerazione l'idea di abbandonare il proprio gioiello per la preparazione estiva. Secondo Repubblica la riflessione della società sarebbe nata dalle difficoltà emerse nelle ultime due stagioni, quando nelle settimane più calde al centro sportivo sono state registrate temperature vicine ai 40 gradi. Un dato che va tenuto in considerazione quando si cerca di curare nei minimi aspetti il lavoro atletico di una squadra.
Per evitare il grande caldo la Viola sarebbe stata costretta ad allenarsi solo in alcune fasce orarie specifiche del mattino e della sera, condizionando di fatto la preparazione. Analizzato ciò, la Fiorentina avrebbe iniziato a valutare nuove soluzioni in vista delle prossime estati, in particolare alcuni centri all'avanguardia in Austria e in Inghilterra. Non si tratta ancora di una scelta definitiva, ma il club sarebbe al lavoro per offrire ai propri giocatori le migliori condizioni in cui svolgere la preparazione.

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