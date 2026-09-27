La Lazio batte l'Arezzo in amichevole: a segno Pinamonti e Diogo Leite

27 Set 2026 - 16:58
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La Lazio, nell'amichevole andata in scena a Formello, ha battuto l'Arezzo per 2-0 con le reti di Pinamonti, a segno dopo neanche un minuto di gioco, e di Diogo Leite nella ripresa. Un match, quello tra la squadra di Gattuso e quella di Bucchi, che ha visto i padroni di casa scendere in campo senza i nazionali ma con Zaccagni, Pinamonti e Noslin a comporre l'attacco biancoceleste. Ed proprio l'ex Sassuolo a sbloccare la partita al primo pallone toccato, girando in rete il pallone servito in area da Noslin. Dopo il gol laziale è Motta a salire in cattedra con tre parate che salvano il risultato mandando i biancocelesti avanti all'intervallo. Ad inizio ripresa, poi, la rete di Diogo Leite su calcio d'angolo che fissa il punteggio sul 2-0 con il quale si chiude la sfida.

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