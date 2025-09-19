Logo SportMediaset
Calcio
parma
Serie A

Parma "Made in USA": Cremaschi si presenta nel quinto anniversario dell'era Krause

Il centrocampista acquistato dall'Inter Miami è il primo americano nella storia del club 

19 Set 2025 - 10:17
© parmacalcio1913.com

© parmacalcio1913.com

La giornata di giovedì 18 settembre ha rappresentato una coincidenza suggestiva per il Parma. I gialloblu hanno presentato ufficialmente Benjamin Cremaschi, primo giocatore americano nella storia del club, proprio nel giorno in cui si sono celebrati i cinque anni della presidenza a stelle e strisce di Kyle J. Krause

A fare gli onori di casa, ovviamente, il ceo Federico Cherubini che, prima di lasciare la parola al centrocampista classe 2005, ha voluto sottolineare tutti i progressi raggiunti sotto la gestione di Krause: "Sono stati cinque anni di forti investimenti e di vicinanza costante. Sentiamo la presenza della proprietà anche se lui non vive qui, perché i nostri contatti sono frequentissimi. Il Presidente segue e si informa su tutte le vicende sportive e non sportive del nostro Club. Queste cinque stagioni anni hanno posto le basi per tanti progetti che stiamo portando avanti e che la proprietà intende sviluppare, in campo e fuori dal campo". 

A proposito di campo, Cremaschi non vede l'ora: "Sono due le posizioni che preferisco: playmaker o centrocampista più difensivo attaccando dalle linee retrostanti. Parma è un Club molto giovane e molto ambizioso, mi hanno dato l'opportunità di arrivare qui e avrò l'opportunità di giocare in uno dei migliori campionati del mondo. Sono contento di essere qui e potermi testare in un campionato estero. Sarà una grande sfida per me". 

Arrivato negli ultimi giorni di mercato dall'Inter Miami, lo statunitense non può non spendere qualche parola per un suo ex compagno di squadra: "Giocare con Messi mi ha consentito di spostarmi e di essere collocato in diverse posizioni. L'esperienza con Leo è stata molto piacevole e spero di poterne portare in squadra i frutti".

Rispetto alla MLS, Cremaschi si aspetta di trovare un tifo diverso a Parma: "Ho sentito parlare molto dell'atmosfera del Tardini, credo che la tifoseria sarà molto più calda e 'rumorosa', ma anche molto più attenta al gioco, cosa che non sempre accade negli stadi degli Stati Uniti, dove diciamo che il tifo dipende molto dalla squadra contro cui si gioca". 

parma
cremaschi
kyle krause

