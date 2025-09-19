Parma "Made in USA": Cremaschi si presenta nel quinto anniversario dell'era Krause

A fare gli onori di casa, ovviamente, il ceo Federico Cherubini che, prima di lasciare la parola al centrocampista classe 2005, ha voluto sottolineare tutti i progressi raggiunti sotto la gestione di Krause: "Sono stati cinque anni di forti investimenti e di vicinanza costante. Sentiamo la presenza della proprietà anche se lui non vive qui, perché i nostri contatti sono frequentissimi. Il Presidente segue e si informa su tutte le vicende sportive e non sportive del nostro Club. Queste cinque stagioni anni hanno posto le basi per tanti progetti che stiamo portando avanti e che la proprietà intende sviluppare, in campo e fuori dal campo".