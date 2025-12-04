Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
Coppa Italia
BOLOGNA-PARMA 2-1

Coppa Italia, Bologna-Parma 2-1: debutto vincente per i campioni in carica

I felsinei battono i ducali al Dall’Ara: a decidere il derby emiliano è un’incornata di Castro all’89’

di Redazione
04 Dic 2025 - 21:11

Parte con una rimonta la difesa del titolo in Coppa Italia per il Bologna di Vincenzo Italiano. Campioni in carica della manifestazione, i rossoblù debuttano negli ottavi di finale ed eliminano il Parma: il derby emiliano al Dall’Ara finisce infatti 2-1 a favore dei felsinei. Benedyczak (13’) porta avanti la squadra di Carlos Cuesta, ma Rowe (38’) e Castro (89’) ribaltano tutto. Nei quarti di finale sarà sfida a Lazio o Milan.

LA PARTITA
Il Dall’Ara ospita il derby emiliano di Coppa Italia tra il Bologna, Campione in carica della competizione, e il Parma: i felsinei fanno il loro debutto nella manifestazione in questo ottavo di finale, mentre i ducali si presentano all’appuntamento dopo il successo per 3-2 centrato sullo Spezia nel turno precedente e fanno esordire tra i pali Guaita. A prendersi i primi applausi è però il suo omologo al 6’: Ravaglia è infatti bravo a murare l’iniziativa di Benedyczak, tenendo il match in parità. Il polacco si rifà però al 13’, prendendo d’infilata la retroguardia bolognese sul filtrante di Lovik e segnando l’1-0 con un destro preciso. L’attaccante del Parma è scatenato e al 18’ impegna nuovamente Ravaglia in un’altra parata, mentre alla mezz’ora Fabbian non riesce ad agganciare nell’area opposta un interessante pallone offertogli da Bernardeschi. A pareggiare i conti ci pensa allora Rowe al 38’: l’inglese salta Trabucchi, colpisce il palo e poi ribatte in rete.

I padroni di casa si stabilizzano poi stabilmente nella metà campo ospite nella ripresa e sfiorano il 2-1 con Lucumì, anche se ancora più clamorosa è la chance gialloblù con Lovik al 69’. Lykogiannis scalda quindi i guantoni di Guaita, mentre sempre Lovik si costruisce un’altra occasione al 78’, ma non trova nuovamente la porta. Negli ultimi dieci minuti si rivede in campo pure Immobile, ma a far impazzire di gioia i tifosi del Bologna è Castro: Delprato regala una rimessa laterale in attacco ai rossoblù e l’argentino incorna in rete l’ottimo cross di Holm all’89’. Il Bologna vince così il derby emiliano e si qualifica ai quarti di finale, dove affronterà la vincente di Lazio-Milan.

IL TABELLINO
BOLOGNA-PARMA 2-1
Bologna (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Lucumì, Heggem, Lykogiannis; Ferguson, Sulemana (25’ st Pobega); Bernardeschi (35’ st Immobile), Fabbian (35’ st Odgaard), Rowe (25’ st Dominguez); Dallinga (25’ st Castro). A disp.: Pessina, Franceschelli, De Silvestri, Miranda, Zortea, Moro, Orsolini, Cambiaghi. All.: Italiano
Parma (3-5-2): Guaita; Delprato, Troilo, Trabucchi (10’ st Estevez); Britschgi, Keita, Ordonez (41’ st Hernani), Cremaschi (41’ st Djuric), Lovik; Ondrejka (1’ st Oristanio), Benedyczak (21’ st Cutrone). A disp.: Corvi, Rinaldi, Valenti, Valeri, Conde, Sorensen, Bernabé, Begic, Pellegrino, Almqvist. All.: Cuesta
Arbitro: Tremolada
Marcatori: 13’ Benedyczak (P), 38’ Rowe (B), 44’ st Castro (B)
Ammoniti: Cremaschi (P), Hernani (P), Pobega (B)

Bologna-Parma, le foto del match

1 di 35
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

coppa italia
bologna-parma

Ultimi video

00:19
CLIP MILINKOVIC-SAVIS TRAVERSA TORINO-CARPI 29/11/2017 SRV

La "bomba" di Milinkovic-Savic: nel 2017 aveva spaccato la traversa con il Torino!

12:31
Italiano: "Gol vittoria meritato"

Italiano: "Gol vittoria meritato"

04:42
Cuesta: "Prestazione ottima"

Cuesta: "Prestazione ottima"

01:02
Benedyczak: "C'è delusione, testa al Pisa"

Benedyczak: "C'è delusione, testa al Pisa"

01:30
Lykogiannis: "Dobbiamo difendere la coppa"

Lykogiannis: "Dobbiamo difendere la coppa"

02:53
Bologna-Parma 2-1: gli highlights

Bologna-Parma 2-1: gli highlights

01:18
Cuesta: "Sono orgoglioso e dispiaciuto"

Cuesta: "Sono orgoglioso e dispiaciuto"

03:51
Fabiani: "Grande posta in palio"

Fabiani: "Grande posta in palio"

03:28
Italiano: "Abbiamo dato tutto"

Italiano: "Abbiamo dato tutto"

04:09
Tare: "Ci aspetta un avversario pericoloso"

Tare: "Ci aspetta un avversario pericoloso"

02:31
Immobile e Castro: "Questa vittoria ripaga tutta la fatica fatta"

Immobile e Castro: "Questa vittoria ripaga tutta la fatica fatta"

01:46:16
Bologna-Parma: partita integrale

Bologna-Parma: partita integrale

01:24
89' | Gol di Castro (Bologna-Parma 2-1)

Lo stacco di Castro vale i quarti: Bologna-Parma 2-1

01:19
38' | Gol di Rowe (Bologna-Parma 1-1)

Rowe ci prova due volte e alla fine fa centro: Bologna-Parma 1-1

01:18
13' | Gol di Benedyczak (Bologna-Parma 0-1)

Benedyczak gela il Dall'Ara in contropiede: Bologna-Parma 0-1

00:19
CLIP MILINKOVIC-SAVIS TRAVERSA TORINO-CARPI 29/11/2017 SRV

La "bomba" di Milinkovic-Savic: nel 2017 aveva spaccato la traversa con il Torino!

I più visti di Coppa Italia

Inter-Venezia 5-1: gli highlights

Inter-Venezia 5-1: gli highlights

Conte: "Contento dei ragazzi, serviva grande personalità"

Conte: "Contento dei ragazzi, serviva grande personalità"

Gol annullato a David: le immagini esclusive ribaltano la moviola

Gol annullato a David: le immagini esclusive ribaltano la moviola

Il calendario degli ottavi di Coppa Italia

Il calendario degli ottavi di Coppa Italia

Juventus-Udinese 2-0: gli highlights

Juventus-Udinese 2-0: gli highlights

Le Pagelle di Juventus-Udinese

Le pagelle di Piantanida: Yildiz "mette" ansia, David fa gemere il torchio

Calcio ora per ora
Vedi tutti
21:15
Juve, Perin: "Spalletti è fenomenale, un top per me"
21:04
Bologna, Italiano: "Con Immobile abbiamo una freccia in più"
21:00
Disordini a Bolzano, Daspo per sette tifosi del Palermo
20:58
Collina: "Pensiamo al Var per i calcio d'angolo ai Mondiali 2026"
20:53
Mondiali 2026, Trump conferma presenza a sorteggio gironi