Coppa Italia, Bologna-Parma 2-1: debutto vincente per i campioni in carica

LA PARTITA

Il Dall’Ara ospita il derby emiliano di Coppa Italia tra il Bologna, Campione in carica della competizione, e il Parma: i felsinei fanno il loro debutto nella manifestazione in questo ottavo di finale, mentre i ducali si presentano all’appuntamento dopo il successo per 3-2 centrato sullo Spezia nel turno precedente e fanno esordire tra i pali Guaita. A prendersi i primi applausi è però il suo omologo al 6’: Ravaglia è infatti bravo a murare l’iniziativa di Benedyczak, tenendo il match in parità. Il polacco si rifà però al 13’, prendendo d’infilata la retroguardia bolognese sul filtrante di Lovik e segnando l’1-0 con un destro preciso. L’attaccante del Parma è scatenato e al 18’ impegna nuovamente Ravaglia in un’altra parata, mentre alla mezz’ora Fabbian non riesce ad agganciare nell’area opposta un interessante pallone offertogli da Bernardeschi. A pareggiare i conti ci pensa allora Rowe al 38’: l’inglese salta Trabucchi, colpisce il palo e poi ribatte in rete.