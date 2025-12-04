Coppa Italia, Bologna-Parma 2-1: debutto vincente per i campioni in carica

Bologna-Parma, le foto del match
I felsinei battono i ducali al Dall’Ara: a decidere il derby emiliano è un’incornata di Castro all’89’di Redazione
Parte con una rimonta la difesa del titolo in Coppa Italia per il Bologna di Vincenzo Italiano. Campioni in carica della manifestazione, i rossoblù debuttano negli ottavi di finale ed eliminano il Parma: il derby emiliano al Dall’Ara finisce infatti 2-1 a favore dei felsinei. Benedyczak (13’) porta avanti la squadra di Carlos Cuesta, ma Rowe (38’) e Castro (89’) ribaltano tutto. Nei quarti di finale sarà sfida a Lazio o Milan.
LA PARTITA
Il Dall’Ara ospita il derby emiliano di Coppa Italia tra il Bologna, Campione in carica della competizione, e il Parma: i felsinei fanno il loro debutto nella manifestazione in questo ottavo di finale, mentre i ducali si presentano all’appuntamento dopo il successo per 3-2 centrato sullo Spezia nel turno precedente e fanno esordire tra i pali Guaita. A prendersi i primi applausi è però il suo omologo al 6’: Ravaglia è infatti bravo a murare l’iniziativa di Benedyczak, tenendo il match in parità. Il polacco si rifà però al 13’, prendendo d’infilata la retroguardia bolognese sul filtrante di Lovik e segnando l’1-0 con un destro preciso. L’attaccante del Parma è scatenato e al 18’ impegna nuovamente Ravaglia in un’altra parata, mentre alla mezz’ora Fabbian non riesce ad agganciare nell’area opposta un interessante pallone offertogli da Bernardeschi. A pareggiare i conti ci pensa allora Rowe al 38’: l’inglese salta Trabucchi, colpisce il palo e poi ribatte in rete.
I padroni di casa si stabilizzano poi stabilmente nella metà campo ospite nella ripresa e sfiorano il 2-1 con Lucumì, anche se ancora più clamorosa è la chance gialloblù con Lovik al 69’. Lykogiannis scalda quindi i guantoni di Guaita, mentre sempre Lovik si costruisce un’altra occasione al 78’, ma non trova nuovamente la porta. Negli ultimi dieci minuti si rivede in campo pure Immobile, ma a far impazzire di gioia i tifosi del Bologna è Castro: Delprato regala una rimessa laterale in attacco ai rossoblù e l’argentino incorna in rete l’ottimo cross di Holm all’89’. Il Bologna vince così il derby emiliano e si qualifica ai quarti di finale, dove affronterà la vincente di Lazio-Milan.
IL TABELLINO
BOLOGNA-PARMA 2-1
Bologna (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Lucumì, Heggem, Lykogiannis; Ferguson, Sulemana (25’ st Pobega); Bernardeschi (35’ st Immobile), Fabbian (35’ st Odgaard), Rowe (25’ st Dominguez); Dallinga (25’ st Castro). A disp.: Pessina, Franceschelli, De Silvestri, Miranda, Zortea, Moro, Orsolini, Cambiaghi. All.: Italiano
Parma (3-5-2): Guaita; Delprato, Troilo, Trabucchi (10’ st Estevez); Britschgi, Keita, Ordonez (41’ st Hernani), Cremaschi (41’ st Djuric), Lovik; Ondrejka (1’ st Oristanio), Benedyczak (21’ st Cutrone). A disp.: Corvi, Rinaldi, Valenti, Valeri, Conde, Sorensen, Bernabé, Begic, Pellegrino, Almqvist. All.: Cuesta
Arbitro: Tremolada
Marcatori: 13’ Benedyczak (P), 38’ Rowe (B), 44’ st Castro (B)
Ammoniti: Cremaschi (P), Hernani (P), Pobega (B)
