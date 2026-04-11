Parma, Cuesta: "Obiettivo è vincere ogni partita"

11 Apr 2026 - 14:52

""Noi cerchiamo di vincere ogni partita, andiamo con la massima umiltà e tutta la fiducia del mondo. E vogliamo fare una prestazione con consapevolezza, con coraggio e con personalità per fare il massimo possibile. Poi il calcio dipende dagli episodi che sono molto particolari a volte. Dobbiamo essere bravi a leggere la partita, per indirizzarla nella nostra parte. Ogni partita si può vincere". Così l'allenatore del Parma Carlos Cuesta durante la conferenza di presentazione della trentaduesima giornata della Serie A contro il Napoli. "Il falso nueve? Mi piace giocare con 11 giocatori veri, e domani sarà così. Le caratteristiche della punta possono essere diverse. Mi piace anche il falso nueve sì, ma allo stesso modo mi piacciono giocatori che attaccano gli spazi. Abbiamo diverse scelte e possibilità, nella stagione abbiamo fatto molte cose diverse sfruttando la versatilità della squadra. Domani sceglieremo i migliori undici per avere un impatto positivo", ha aggiunto in riferimento all'assenza di Pellegrino in attacco.

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