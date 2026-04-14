Parigi, nuovo sindaco Grégoire apre alla vendita del Parco dei Principi al Psg

Il Consiglio comunale di Parigi ha dato mandato oggi al nuovo sindaco eletto, il socialista Emmanuel Grégoire, di riprendere le discussioni con il Paris Saint-Germain con l'obiettivo di far rimanere la squadra al Parco dei Principi, grazie alla vendita dello stadio stesso alla società oppure ad una forma di affitto a lungo termine. Le trattative si erano interrotte con la precedente sindaca, Anne Hidalgo, che rifiutava di cedere lo stadio - di proprietà del Comune di Parigi - al PSG. Il club campione d'Europa si era ormai orientato a costruire un proprio impianto fuori da Parigi "intra muros". "Lasciar andare via il Paris Saint-Germain dal Parco dei Principi - ha dichiarato Grégoire - sarebbe un errore politico, sportivo e storico".