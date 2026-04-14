Parigi, nuovo sindaco Grégoire apre alla vendita del Parco dei Principi al Psg

14 Apr 2026 - 20:02

Il Consiglio comunale di Parigi ha dato mandato oggi al nuovo sindaco eletto, il socialista Emmanuel Grégoire, di riprendere le discussioni con il Paris Saint-Germain con l'obiettivo di far rimanere la squadra al Parco dei Principi, grazie alla vendita dello stadio stesso alla società oppure ad una forma di affitto a lungo termine. Le trattative si erano interrotte con la precedente sindaca, Anne Hidalgo, che rifiutava di cedere lo stadio - di proprietà del Comune di Parigi - al PSG. Il club campione d'Europa si era ormai orientato a costruire un proprio impianto fuori da Parigi "intra muros". "Lasciar andare via il Paris Saint-Germain dal Parco dei Principi - ha dichiarato Grégoire - sarebbe un errore politico, sportivo e storico".

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