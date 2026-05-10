Paradosso Vlahovic: firma la Champions della Juve per poi giocarla con un'altra maglia

Se è vero che durante la stagione ai bianconeri sono mancati i gol di un centravanti, è altrettanto vero che mancava lo spirito giusto nel gioco offensivo, quella voglia di incidere anche a costo di sbagliare qualche occasione. Il vero difetto evidenziato da Jonathan David non è tecnico, ma soprattutto temperamentale. Il canadese, forse per paura di sbagliare, tende a sparire in mezzo ai difensori avversari, quasi a “nascondersi”. Vlahovic il pallone lo vuole sempre e comunque, lo gioca anche a costo di doversi impegnare in un corpo a corpo con uno o più avversari. Il modo in cui ha portato in vantaggio la Juventus dopo dodici secondi di gioco a Lecce è perfettamente esplicativo di questo concetto. Ha aggredito e azzannato, con la stessa faccia che aveva sei giorni prima, quando ha preso il pallone in mano, ha mandato via tutti e ha segnato su punizione il gol che ha salvato la squadra da una clamorosa sconfitta contro il Verona.