LE PAGELLE DI LECCE-JUVE

Pagelle Juventus: Vlahovic ancora decisivo, positivi Locatelli e Yildiz ma non Koopmeiners

I voti ai protagonisti della vittoria bianconera contro il Lecce

di Enzo Palladini
09 Mag 2026 - 22:46
1 di 17
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

JUVENTUS 

Di Gregorio 6,5 - Se non si facesse trovare subito pronto, la partita rischierebbe di prendere tutta un'altra direzione. Invece il suo riflesso su Cheddira, poco dopo l'1-0 segnato da Vlahovic, aiuta la Juve e mantenere l'autostima alta. E a dieci minuti dalla fine dice anche no a Pierotti. 

Kalulu 6,5 - Ha i suoi patimenti quando parte Banda, ma riesce a gestirli, così come riesce a gestire in fase di possesso la sua partecipazione alla fase offensiva. 

Bremer 5,5 - Essere libero da marcature non è nelle sue corde e con il pallone tra i piedi non sempre mette in atto quello che gli chiede Spalletti. Da qui nascono molti rimproveri. 

Kelly 6 - In genere è la mente della difesa, con la licenza di lunghi cambi di gioco che illuminano. In questo caso deve essere anche braccio, con molti tackle da affrontare. 

Cambiaso 6,5 - È tornato il giocatore che aveva incantato Guardiola, che esercita una robusta fase difensiva ma che dispensa lucidità nella metà campo avversaria, tipo l'assist per l'1-0 di Vlahovic. 

Dal 38' st David sv. 

McKennie 6,5 - Come sempre viene impiegato in una posizione ibrida, ma in questo caso parte da mezzala destra per poi spaziare un po' ovunque, soprattutto in fase di possesso.  

Dl 41' st Gatti sv. 

Locatelli 6,5 - Si infila l'elmetto e si mette a combattere in mezzo al campo, dove non è permesso fermarsi troppo a pensare ma occorre mantenere alto lo spirito combattivo. 

Koopmeiners 5 - Gli viene concessa finalmente l'occasione di giocare una partita da titolare e addirittura nel suo ruolo istituzionale. Un'occasione che l'olandese non sembra gradire, giocandosela con un atteggiamento inadeguato. Ed è proprio questo che fa infuriare Spalletti. 

Conceiçao 6 - Un po' per carenza di buone idee e un po' per la dedizione di Gallo nella sua marcatura, prende un palo dopo quattro minuti ma poi non ha la solita incidenza nella produzione offensiva bianconera. A un certo punto sparisce del tutto per risvegliarsi nell'ultimo quarto d'ora. 

Dal 38' st Zhegrova sv. 

Yildiz 6,5 - Si vede da subito che è ispirato. Gli riescono stop complicati, salta avversari e vince rimpalli. Un patrimonio della Juve, quando gioca così. 

Dal 38' st Boga sv. 

Vlahovic 7 - Una manciata di secondi gli è sufficiente per confezionare il capolavoro che sblocca subito il risultato, controllo orientato e sinistro che fulmina Falcone, scaricando tutta la cattiveria accumulata. Ovviamente non si ferma, ha una voglia straordinaria addosso. Per pochi centimetri si vede annullare il raddoppio a inizio secondo tempo. Ma con lui davanti la Juve crea decisamente di più. 

Dal 31' st Holm sv. 

Allenatore Spalletti 6,5 - Serviva una reazione dopo i punti buttati con il Verona e la reazione c'è stata, anche da parte dell'allenatore. 

LECCE 

Falcone 6,5; Danilo Veiga 6,5 (25' st Helgason 5), Siebert 5,5, Tiago Gabrel 5, Gallo 6,5; Ramadani 6, Ngom 6 (17' st Gaby Jean 6); Pierotti 6, Coulibaly 5,5, Banda 6 (30' st N'Dri sv); Cheddira 6 (30' st Camarda sv). Allenatore Di Francesco 6. 

Leggi anche

Vlahovic rilancia una Juve sprecona e frenata dal Var, ma arrivano sorpasso al Milan e +4 sulla Roma

juventus
juventus pagelle
lecce
serie a

Ultimi video

00:27
Allegri e il futuro

Allegri e il futuro

01:26
DICH GASPERINI VIGILIA PARMA-ROMA 9/5 DICH

Gasperini: "Il gruppo è valido ma per il futuro bisogna migliorarsi"

00:48
MCH FESTE VENEZIA IN BATTELLO 9/5 MCH

Venezia in festa per la A: tutti sui battelli!

04:17
Milan, Allegri tra Atalanta e futuro

Milan, Allegri tra Atalanta e futuro

01:40
Barcellona-Real, le ultimissime della vigilia

Barcellona-Real, le ultimissime della vigilia

01:53
Inter, sguardo al futuro

Inter, sguardo al futuro

01:15
DICH PALLADINO VIGILIA MILAN-ATALANTA 9/5 DICH

Palladino sul rinnovo: "Non ho ricevuto nessun segnale, deciderà la società"

01:15
DICH CUESTA VIGILIA PARMA-ROMA 9/5 DICH

Cuesta sfida la Roma: "Gli obiettivi li abbiamo e vogliamo fare punti"

01:42
DICH GIAMPAOLO PRE PISA PER SITO 9/5 DICH

Giampaolo: "Ora contano gli uomini, questa è più di una partita"

01:14
MCH INTER GIOCATORI DAL PAPA 9/5 MCH

Inter, audizione da Papa Leone XIV

01:24
Il Clasico su Mediaset

Il Clasico su Mediaset

01:30
Tutto un altro Zielinski

Tutto un altro Zielinski

01:46
Malen a caccia di record

Malen a caccia di record

01:39
De Ketelaere in crisi

De Ketelaere in crisi

01:34
Gimenez, ultima chiamata

Gimenez, ultima chiamata

00:27
Allegri e il futuro

Allegri e il futuro

I più visti di Calcio

EL DESMARQUE VALDEBEBAS

Bufera Real Madrid: rissa con Tchouaméni, Valverde finisce in ospedale

CLIP TIFOSI REAL "ANDATE AL CIRCO" 08/05 SRV

Caos Real, i tifosi contro i giocatori: "Andate al circo"

ADL SPINGE MALAGO MCH

Adl spinge Malagò: "Benefici per il calcio del Centro Sud

DICH ALLEGRI SU REAZIONE PER SITO 9/5 DICH

Allegri pronto alla reazione: "Non sono preoccupato, bisogna pensare positivo"

Georgina Rodriguez, look ispirato alla Madonna di Fatima: sul rosario il nome di CR7

Giorgio Schenone

"Presunto incontro con Rocchi": domani Schenone sarà interrogato dal pm Ascione

Calcio ora per ora
Vedi tutti
23:15
Juve, Kalulu: "Le critiche mi hanno spinto, avrei potuto segnare di più"
23:06
Juventus, Kelly: "Dovevamo cambiare qualcosa rispetto al Verona, siamo stati resilienti"
23:03
Juve, gol da record di Vlahovic dopo 12'': ecco chi ha superato
23:01
Juventus, Vlahovic: "Nessuna pressione, se vinciamo le ultime due siamo in Champions"
21:43
Inter, Chivu: "Mancato minuto di silenzio per Beccalossi? Noi abbiamo sempre pensato a lui"