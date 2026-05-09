Pagelle Juventus: Vlahovic ancora decisivo, positivi Locatelli e Yildiz ma non Koopmeiners

Di Gregorio 6,5 - Se non si facesse trovare subito pronto, la partita rischierebbe di prendere tutta un'altra direzione. Invece il suo riflesso su Cheddira, poco dopo l'1-0 segnato da Vlahovic, aiuta la Juve e mantenere l'autostima alta. E a dieci minuti dalla fine dice anche no a Pierotti.