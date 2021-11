Pallone d’Oro, tanti miti sono rimasti a secco: chi doveva vincerlo?

IL PREMIO

Da Riva a Puskas l’elenco è lungo, ma c’è un poker d’assi forse ingiustamente senza premio: chi lo meritava tra Ibra, Maldini, Buffon e Iniesta?

Se il vincitore non sarà lui, Robert Lewandowski potrà consolarsi: l’attaccante del Bayern Monaco non sarebbe solo e sarebbe soltanto l’ultimo di una lunga serie di campioni che quel premio non lo hanno mai vinto e che pure, nonostante questo, sono considerati dei miti della storia del calcio. L’esempio più recente è forse quello di Iniesta nel 2010, ma anche Zlatan Ibrahimovic, vincitore di 8 ‘scudetti’ di fila in tre Paesi e con cinque squadre diverse, chiuderà la carriera (chissà quando) senza un Pallone d'Oro.

Poi c’è il capitolo difensori centrali. L’ultimo deluso è stato Van Dijk nel 2019, ma l’elenco è lungo: da Baresi a Nesta, passando per Maldini, fino ad arrivare a Sergio Ramos, a cui non sono bastati nemmeno i gol pesantissimi nelle finali di Champions per scalfire il duopolio Messi-Cristiano. In anni recenti l’onore è toccato solo a Cannavaro mentre nessun portiere, né Buffon, né Schmeichel, né Zoff o Neuer, è riuscito ad eguagliare il russo Yashin, che vinse il Pallone d’Oro nel 1963 battendo Rivera.

Se l’ex attaccante del Milan è stato il primo italiano ad alzare il prestigioso premio di France Football, alcune leggende del nostro calcio come Riva, Mazzola o Facchetti (che una volta arrivò secondo) non hanno mai avuto tale onore. Così come Puskas e Kubala, le stelle ungheresi di Real Madrid e Barcellona a cavallo tra anni '50 e '60, o anche Raul e Steven Gerrard, rimasti a secco nonostante la vittoria della Champions.

Per contro ci sono poi i giocatori che l’hanno vinto ma non per questo vengono ricordati come ‘grandi’. Igor Bjelanov lo vinse nel 1986 e tre anni dopo giocava nella Serie B tedesca, Michael Owen, che trionfò 22enne, non riuscì a mantenere le promesse e la vittoria di Matthias Sammer nel 1996 sorprese un po’ tutti. Se non sarà lui il vincitore, comunque Lewandowski potrà consolarsi: non basta un Pallone d'Oro per passare alla storia e Buffon, Maldini, Iniesta e Ibra ne sono la dimostrazione vivente. Chi avrebbe dovuto vincerlo tra questi quattro? Andate a votare sui nostri canali social.

