Pallone d'oro: la cerimonia in diretta su Canale 20 e in streaming sul sito

Lunedì 29 novembre, dalle ore 19.45, “20”, canale tematico Mediaset diretto da Marco Costa, trasmetterà in diretta da Parigi la cerimonia di consegna del Pallone d’Oro 2021, arrivato quest’anno alla sua 65esima edizione. Studio condotto da Monica Bertini, con Massimo Callegari e Riccardo Trevisani. Inviato nella capitale francese, Angiolo Radice. Sono 30 le stelle in lizza per aggiudicarsi il premio individuale più prestigioso in ambito del mondo del calcio. I due recordman della classifica sono Lionel Messi, a quota sei, e Cristiano Ronaldo, che ne ha vinti cinque. Nell’elenco ci sono sette rappresentanti della Serie A e cinque italiani: Donnarumma, Bonucci, Barella, Chiellini, Jorginho, Kjaer e Lautaro Martinez.