Pagliuca: "Italia ai Mondiali? Scottato dagli ultimi due precedenti"

23 Mar 2026 - 10:29

"Sono rimasto scottato dalle ultime due eliminazioni, stavolta voglio essere un po' più cauto. L'Irlanda del Nord è alla nostra portata, come lo era la Macedonia del Nord. Spero avremo fatto tesoro delle esperienze precedenti. Speriamo basti il 100%. L'Italia sta vivendo un ciclo particolare, adesso siamo un po' in calo. C'è qualche Nazionale più forte di noi, ma se giochiamo al massimo delle nostre possibilità abbiamo ottime chances di andare al Mondiale". Così Gianluca Pagliuca, ex portiere di Inter, Bologna e Sampdoria e della Nazionale, ospite di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1, sulle chances mondiali dell'Italia di Gattuso. "I convocati di Gattuso? "Su Palestra sono d'accordo. Sta facendo un campionato strepitoso, è un giovane in rampa di lancio. Ringhio ha scelto gli uomini giusti. Da bolognese, speravo venissero convocati Orsolini e Bernardeschi. L'importante è che l'Italia vada ai Mondiali, abbiamo bisogno di un'estate di passione e di calore, ne abbiamo veramente bisogno", ha aggiunto.

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