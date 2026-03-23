Pagliuca: "Inter ha rallentato, non vincere scudetto sarebbe Caporetto"

"L'Inter ha ancora sei punti di vantaggio sul Milan e sette sul Napoli. È ancora la favorita. Ha rallentato, nelle ultime due partite non si è vista la squadra spumeggiante delle partite precedenti. Ci sta. Da ex interista, dico meno male che il Milan ha perso con la Lazio otto giorni fa. Sennò a tre punti era diverso. Ora ha la Roma in casa e c'è lo scontro diretto Napoli-Milan, con una vittoria a Pasqua metterebbe un ulteriore mattoncino. Credo che l'Inter abbia ancora il 70% di possibilità di vincere lo scudetto, ma ora basta passi falsi".Così Gianluca Pagliuca, ex portiere di Inter, Bologna e Sampdoria e della Nazionale, ospite di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1. Per l'Inter potrebbero ripresentarsi i fantasmi della rimonta subita l'anno scorso. "L'anno scorso il vantaggio era minimo, si giocava sempre sui due-tre punti, era più equilibrata. Ora l'Inter ha in mano il campionato, sarebbe una Caporetto se dovesse perdere il campionato", ha sottolineato.