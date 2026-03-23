Pagliuca: "Bologna può vincere Europa League? Tabellone non è dei migliori"

"Bologna, all-in sull'Europa League? Manca ancora un po', ma 12 su 12 nei turni a eliminazione diretta in Europa è un ruolino da grande allenatore. Fossi in Emery sarei molto cauto. Non è fortuna, ma bravura. La partita di ieri è stata condizionata dal rigore sbagliato da Orsolini. L'unico modo per tornare in Europa è cercare di fare strada in Europa League. Il tabellone non è dei migliori, ma per vincere una competizione devi battere i migliori".Così Gianluca Pagliuca, ex portiere di Inter, Bologna e Samp e della Nazionale, ospite di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1, Sul momento negativo di Orsolini, non convocato da Gattuso, "ha fatto una prima parte di campionato strepitosa, poi ha avuto qualche mese di appannamento. Aspettiamo il vero Orsolini, sono convinto verrà fuori". Un pensiero poi sul Como. "Sta meritando la Champions: sa giocare a calcio, ha dei giovani interessanti, ha una società importante, ben vengano queste nuove realtà come Atalanta e Bologna La Juve per blasone deve puntare alla Champions, quest'anno si è autoeliminata con due rigori sbagliati, ha perso 4 punti. Credo sia comunque bello vedere delle società e delle belle novità che riescono a stare davanti a Milan, Inter e Juventus", ha spiegato.