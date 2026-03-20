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ITALIA

Kean, Calafiori, Dimarco e Tonali lanciano il nuovo kit away della nazionale per playoff e...Mondiali?

Maglia Adidas da trasferta ispirata alle giacche da completo, trame sartoriali con dettagli in blu marino e oro

20 Mar 2026 - 10:46
14 foto

Calafiori, Kean, Dimarco e Tonali. Sono questi i "modelli" utilizzati da Adidas per lanciare il nuovo away kit della nazionale italiana, da utilizzare nei playoff di qualificazione e, si spera, anche ai Mondiali estivi. 

La maglia è basata sulla sartoria tradizionale italiana e ispirata alle eleganti giacche da completo indossate dalla nazionale durante momenti storici e celebrativi. Motivo all-over azzurro e bianco, che replica le intricate trame presenti su capi sartoriali. Maniche, loghi e numerazione completati con dettagli in blu marino e oro.

Sul collo, il monogramma "Italia", ispirato a un ricamo personalizzato, per proprietà e identità. Tessuto jacquard per una finitura più leggera, le classiche tre strisce scendono lungo le spalle, con motivo a spina di pesce per migliorare traspirabilità e ventilazione ottimale. La divisa è realizzata per le alte prestazioni, per affrontare le condizioni climatiche più intense e calde.

SCORRI LA GALLERY IN ALTO PER VEDERE LE FOTO DEL NUOVO AWAY KIT DELLA NAZIONALE

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