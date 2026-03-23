Vanoli perde le staffe: "Fammi godere una volta, me le tirate fuori"

La Fiorentina ha strappato un punto pesante contro l'Inter, soprattutto per la sua classifica deficitaria. Alla fine, però, Paolo Vanoli non è riuscito a godersi il pareggio con la capolista a causa di una domanda in conferenza stampa, che lo ha fatto andare su tutte le furie. "Non ti rispondo. Basta con 'sti cambi, basta. E non va bene questo, e non va bene l'altro. Ma fammi godere una partita! Fammi godere una volta. Fai godere sti ragazzi! Digli: bravi, questa è la strada. Perché adesso me le tirate fuori. Neanche la soddisfazione di andare una volta sereno con i complimenti. Ogni tanto arrivateci. Basta con 'sti cambi", la replica del tecnico viola.