Incredibile in Angola: squadra "sbaglia" stadio, i rivali in campo da soli vincono a tavolino
© sportmediaset
Il big match del campionato dell'Angola si è trasformato in una battaglia giudiziaria fuori dal campo, mentre dentro una sola squadra si è presentata sul terreno di gioco e l'altra ha "sbagliato stadio". Ha dell'incredibile quanto avvenuto per la sfida fra 1° de Agosto e Pedro de Luanda, con un verdetto finale che promette strascichi giudiziari.
Tutto parte dalla protesta del 1° de Agosto, terzo in classifica a -6 dai rivali in testa al campionato, che non ha accettato la scelta della federazione angolana di spostare il match dal proprio stadio, il França Ndala, a quello utilizzato solitamente dai rivali, lo stadio 11 de Novembro.
Per questo, come annunciato sui propri social il 1° de Agosto è rimasto in attesa nel proprio stadio, mentre all'11 de Novembro il Petro de Luanda ha effettuato il riscaldamento, è sceso in campo insieme agli arbitri e dopo il tempo previsto ha raccolto la vittoria a tavolino per 3-0 data l'assenza degli avversari. Il tutto in un clima surreale e con pochissimi tifosi presenti allo stadio, con cui i giocatori hanno comunque festeggiato.