Incredibile in Angola: squadra "sbaglia" stadio, i rivali in campo da soli vincono a tavolino

Per questo, come annunciato sui propri social il 1° de Agosto è rimasto in attesa nel proprio stadio, mentre all'11 de Novembro il Petro de Luanda ha effettuato il riscaldamento, è sceso in campo insieme agli arbitri e dopo il tempo previsto ha raccolto la vittoria a tavolino per 3-0 data l'assenza degli avversari. Il tutto in un clima surreale e con pochissimi tifosi presenti allo stadio, con cui i giocatori hanno comunque festeggiato.