LE PAGELLE

Pagelle: McTominay quasi perfetto. De Bruyne e Hojlund, colpi da fuoriclasse

Alisson Santos un po' fuori partita per 40 minuti, poi si diverte e fa divertire ma anche la difesa vive una serata sontuosa

di Enzo Palladini
24 Apr 2026 - 22:45
© Getty Images

© Getty Images

NAPOLI 

Milinkovic-Savic 6 - Forse aveva temuto una serata un po' più complicata, magari qualche parata decisiva. Invece si è giusto riscaldato con le uscite. 

Olivera 6,5 - Un po' sorprendente la scelta di farlo giocare sul centro-destra, ma l'uruguayano non si spaventa di fronte alle sfide e si disimpegna come d'abitudine. 

Dall'8' st Beukema 6 - Si accontenta di un compitino facile facile. 

Rrahmani 6,5 - Torna in campo dopo oltre due mesi di assenza e si vede consegnare subito la chiave dei meccanismi difensivi, di cui ovviamente non ha dimenticato il funzionamento. Così come non ha dimenticato come farsi rispettare in area avversaria, infatti centra una traversa sul 4-0. 

Buongiorno 6,5 - Poco più che un allenamento per il centrale ex Torino, quasi libero da marcature, spalleggiato da ottimi compagni di reparto, puntuale nell'aiuto alla costruzione. 

Politano 6 - Stranamente defilato dalle idee di gioco, tende a stare molto basso e a controllare la situazione sulla sua fascia. Quando comincia a giocare davvero, è ora di uscire. 

Dall'8' st Mazzocchi 6 - Svolge più o meno lo stesso lavoro che stava facendo Politano, con la differenza che ci è molto più abituato. Non è abituato invece a tirare in porta e quindi si mangia un gol sul 4-0. 

Lobotka 6 - Da qualche partita - questa contro la Cremonese non fa eccezione - viene stupisce per qualche errore tecnico che in condizioni normali non gli appartiene, ma per fortuna del Napoli senza conseguenze. E comunque la sua presenza resta una sicurezza per tutti. 

Dall'8' st Gilmour 6 - Si allena nelle verticalizzazioni e prova qualche giocata che lo faccia in qualche modo incidere sulla partita, compreso un bel tiro in porta sul 4-0. 

McTominay 7,5 - In meno di tre minuti mette subito in chiaro le sue intenzioni. Prima di presenta solo davanti ad Audero e lo costringe a un mezzo miracolo, subito dopo raccoglie l'invito di De Bruyne e dal limite centra l'1-0. Non soddisfatto, prima del decimo minuto va al tiro in totale quattro volte. E poi ancora, senza tirare il fiato. Mezzo voto in meno per il rigore sbagliato. 

Gutierrez 6 - Impiegato nel suo ruolo d'elezione (non capita spesso), si disimpegna nei movimenti difensivi e arriva volentieri al tiro, anche se la mira è un po' troppo alta. 

De Bruyne 7,5 - Veleggia con eleganza tra la destra del campo e il centro-destra, andando a recuperare anche buoni palloni. Il passaggio per l'1-0 di McTominay non è complicato in sé, ma a monte ci sono l'intuizione e la visione periferica del campione. Ha ragione ad arrabbiarsi quando i compagni non vedono i suoi movimenti illuminanti. Decide allora di fare da sé, recupera il pallone in area avversaria e lo butta in porta per il 3-0. Nella mezz'ora del secondo tempo in cui rimane in campo, è accademia pura. 

Dal 30' st Elmas sv. 

Alisson Santos 7 - Sembra un giocatore diverso rispetto allo spaccapartite che si fa ammirare quando Conte lo butta dentro a mezz'ora dalla fine. Impiega troppo tempo per entrare nel clima della partita. Comincia ad accendersi alla fine del primo tempo e partecipa all'uragano pre-intervallo. Poi conferma la sua attitudine a disputare grandi secondi tempi, con l'azione personale del 4-0. Da lì è puro divertimento. 

Hojlund 7,5 - Molto arrivo su tutto il fronte d'attacco, cerca appena può il dialogo con McTominay, si diverte in campo come non succedeva da tempo. Prima dell'intervallo dimostra di voler segnare a tutti i costi e segna il 2-0 - sia pur con deviazione che decreta l'autogol - al termine di un'azione personale a base di muscoli. 

Dal 16' st Giovane 6 - Gioca libero da pensieri, per imparare a fare il centravanti. 

Allenatore Conte 7 - C'era un lavoro psicologico da fare ed è stato fatto molto bene. Lo shock per la sconfitta contro la Lazio è stato brillantemente superato e adesso l'aritmetica non scuce ancora lo scudetto dalle maglie azzurre. 

CREMONESE 
Audero 5,5; Terracciano 5, Baschirotto 5, Luperto 5,5 (16' st Folino 5,5), Pezzella 5; Floriani Mussolini 4,5 (1' st Zerbin 5,5), Bondo 5,5 (1' st Grassi 5,5), Maleh 5 (32' st Barbieri sv), Payero 6; Bonazzoli 6, Okereke 4,5 (1' st Vandeputte 5). Allenatore Giampaolo 4. 

Leggi anche

Napoli sul velluto col poker alla Cremonese: festa scudetto Inter rimandata

napoli
pagelle
mctominay

Ultimi video

01:28
Juve ritmo Champions

Juve ritmo Champions: a San Siro obiettivo aggancio al Milan

01:03
Panchina Italia, il punto sulla suggestione Guardiola

Guardiola ct della Nazionale azzurra: tutto sulla suggestione che infiamma l'Italia

00:51
DICH CUESTA PRE PISA PER SITO 24/4 DICH

Cuesta: "Tutti disponibili, vogliamo un'altra vittoria"

01:20
Mercato, Palestra e Goretska nel radar delle grandi

Goretzka, il Milan vede il traguardo: "Contatti da marzo, ecco l'offerta rossonera"

03:14
DICH GASPERINI SU MASSARA PER SITO 24/4 DICH

Gasperini: "Bisogna lavorare di squadra, con Massara non c'è feeling"

03:04
DICH GASPERINI SU ADDIO RANIERI PER SITO 24/4 DICH

Gasperini: "Ranieri? Dispiace, ma io non ho fatto nulla. Voglio solo parlare di calcio"

01:25
Ranieri via dalla Roma, le ultime da Trigoria

Ranieri via dalla Roma, le ultime da Trigoria

03:13
Milan-Juventus Story: i momenti iconici della super sfida di San Siro

Milan-Juventus Story: i momenti iconici della super sfida di San Siro

01:29
Trump frena l'Italia

Trump frena l'Italia: "Azzurri al Mondiale? Non ci penso"

01:49
Palestra uomo mercato

Palestra uomo mercato: 40 milioni non bastano, Inter avvisata

01:27
Romagnoli di nuovo leader

Romagnoli di nuovo leader: doveva partire, è il pilastro Lazio

01:45
Il mercato dei portieri

Il mercato dei portieri tra dubbi e certezze: gli obiettivi di Inter e Juve

01:32
Milan-Juve, derby d'Italia anche sul mercato

Milan-Juve anche sul mercato: i rossoneri puntano Vlahovic, bianconeri più vicini a Lewandowski

02:09
Allegri sfida Spalletti

Una sfida in... Toscana: Milan-Juve è anche Allegri contro Spalletti

01:31
Napoli, riecco Rrahmani

Napoli, riecco Rrahmani

01:28
Juve ritmo Champions

Juve ritmo Champions: a San Siro obiettivo aggancio al Milan

I più visti di Calcio

È un'Inter da rimonta

È un'Inter da rimonta: le imprese da... impazzire

Callegari: "Vi dico i momenti chiave della rimonta 'alla Mourinho' dell'Inter"

Callegari: "I momenti chiave della rimonta 'alla Mou' dell'Inter"

Trevisani: "Leao sempre sostituito? Ci sta che si chieda perché".

Trevisani: "Leao sempre sostituito? Ci sta che si chieda perché".

I calciatori che hanno usufruito del 'servizio extra' potrebbero essere ascoltati dai pm

DICH GASPERINI SU MASSARA PER SITO 24/4 DICH

Gasperini: "Bisogna lavorare di squadra, con Massara non c'è feeling"

Emily Manninger e il commovente addio al marito Alex: "Avevamo una vita perfetta, ti amerò per sempre"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
23:00
Super rimonta Lens, ma solo un pari col Brest: il Psg si avvicina alla Ligue 1
22:00
Lazio, l'esito degli esami per Gila: out contro l'Udinese, obiettivo Cremonese e Inter
20:47
Sampdoria, il presidente Manfredi si dimette. Francesco De Gennaro nuovo numero uno
19:27
Ex genero difende Ranieri: "Ho lista di Giuda, li farò piangere"
18:00
Fabregas carica il Como: "Orgoglioso ma ora cinque finali"