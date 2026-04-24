Pagelle: McTominay quasi perfetto. De Bruyne e Hojlund, colpi da fuoriclasse

De Bruyne 7,5 - Veleggia con eleganza tra la destra del campo e il centro-destra, andando a recuperare anche buoni palloni. Il passaggio per l'1-0 di McTominay non è complicato in sé, ma a monte ci sono l'intuizione e la visione periferica del campione. Ha ragione ad arrabbiarsi quando i compagni non vedono i suoi movimenti illuminanti. Decide allora di fare da sé, recupera il pallone in area avversaria e lo butta in porta per il 3-0. Nella mezz'ora del secondo tempo in cui rimane in campo, è accademia pura.