Pagelle: McTominay quasi perfetto. De Bruyne e Hojlund, colpi da fuoriclasse
Alisson Santos un po' fuori partita per 40 minuti, poi si diverte e fa divertire ma anche la difesa vive una serata sontuosadi Enzo Palladini
© Getty Images
NAPOLI
Milinkovic-Savic 6 - Forse aveva temuto una serata un po' più complicata, magari qualche parata decisiva. Invece si è giusto riscaldato con le uscite.
Olivera 6,5 - Un po' sorprendente la scelta di farlo giocare sul centro-destra, ma l'uruguayano non si spaventa di fronte alle sfide e si disimpegna come d'abitudine.
Dall'8' st Beukema 6 - Si accontenta di un compitino facile facile.
Rrahmani 6,5 - Torna in campo dopo oltre due mesi di assenza e si vede consegnare subito la chiave dei meccanismi difensivi, di cui ovviamente non ha dimenticato il funzionamento. Così come non ha dimenticato come farsi rispettare in area avversaria, infatti centra una traversa sul 4-0.
Buongiorno 6,5 - Poco più che un allenamento per il centrale ex Torino, quasi libero da marcature, spalleggiato da ottimi compagni di reparto, puntuale nell'aiuto alla costruzione.
Politano 6 - Stranamente defilato dalle idee di gioco, tende a stare molto basso e a controllare la situazione sulla sua fascia. Quando comincia a giocare davvero, è ora di uscire.
Dall'8' st Mazzocchi 6 - Svolge più o meno lo stesso lavoro che stava facendo Politano, con la differenza che ci è molto più abituato. Non è abituato invece a tirare in porta e quindi si mangia un gol sul 4-0.
Lobotka 6 - Da qualche partita - questa contro la Cremonese non fa eccezione - viene stupisce per qualche errore tecnico che in condizioni normali non gli appartiene, ma per fortuna del Napoli senza conseguenze. E comunque la sua presenza resta una sicurezza per tutti.
Dall'8' st Gilmour 6 - Si allena nelle verticalizzazioni e prova qualche giocata che lo faccia in qualche modo incidere sulla partita, compreso un bel tiro in porta sul 4-0.
McTominay 7,5 - In meno di tre minuti mette subito in chiaro le sue intenzioni. Prima di presenta solo davanti ad Audero e lo costringe a un mezzo miracolo, subito dopo raccoglie l'invito di De Bruyne e dal limite centra l'1-0. Non soddisfatto, prima del decimo minuto va al tiro in totale quattro volte. E poi ancora, senza tirare il fiato. Mezzo voto in meno per il rigore sbagliato.
Gutierrez 6 - Impiegato nel suo ruolo d'elezione (non capita spesso), si disimpegna nei movimenti difensivi e arriva volentieri al tiro, anche se la mira è un po' troppo alta.
De Bruyne 7,5 - Veleggia con eleganza tra la destra del campo e il centro-destra, andando a recuperare anche buoni palloni. Il passaggio per l'1-0 di McTominay non è complicato in sé, ma a monte ci sono l'intuizione e la visione periferica del campione. Ha ragione ad arrabbiarsi quando i compagni non vedono i suoi movimenti illuminanti. Decide allora di fare da sé, recupera il pallone in area avversaria e lo butta in porta per il 3-0. Nella mezz'ora del secondo tempo in cui rimane in campo, è accademia pura.
Dal 30' st Elmas sv.
Alisson Santos 7 - Sembra un giocatore diverso rispetto allo spaccapartite che si fa ammirare quando Conte lo butta dentro a mezz'ora dalla fine. Impiega troppo tempo per entrare nel clima della partita. Comincia ad accendersi alla fine del primo tempo e partecipa all'uragano pre-intervallo. Poi conferma la sua attitudine a disputare grandi secondi tempi, con l'azione personale del 4-0. Da lì è puro divertimento.
Hojlund 7,5 - Molto arrivo su tutto il fronte d'attacco, cerca appena può il dialogo con McTominay, si diverte in campo come non succedeva da tempo. Prima dell'intervallo dimostra di voler segnare a tutti i costi e segna il 2-0 - sia pur con deviazione che decreta l'autogol - al termine di un'azione personale a base di muscoli.
Dal 16' st Giovane 6 - Gioca libero da pensieri, per imparare a fare il centravanti.
Allenatore Conte 7 - C'era un lavoro psicologico da fare ed è stato fatto molto bene. Lo shock per la sconfitta contro la Lazio è stato brillantemente superato e adesso l'aritmetica non scuce ancora lo scudetto dalle maglie azzurre.
CREMONESE
Audero 5,5; Terracciano 5, Baschirotto 5, Luperto 5,5 (16' st Folino 5,5), Pezzella 5; Floriani Mussolini 4,5 (1' st Zerbin 5,5), Bondo 5,5 (1' st Grassi 5,5), Maleh 5 (32' st Barbieri sv), Payero 6; Bonazzoli 6, Okereke 4,5 (1' st Vandeputte 5). Allenatore Giampaolo 4.