L'addio sui social

Emily Manninger e il commovente addio al marito Alex: "Avevamo una vita perfetta, ti amerò per sempre"

L'ultimo saluto su Facebook al marito morto in un incidente stradale: "Sei stato il padre più incredibile per i ragazzi"

22 Apr 2026 - 16:36
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"Alex, non riesco a esprimere il dolore inimmaginabile che sto provando. Non siamo il tipo di famiglia che condivide pubblicamente tale dolore, ma non ho scelta, poiché l’esplosione d’amore da tutto il mondo mi ha sopraffatto". Inizia così il toccante messaggio che Emily Manninger ha postato su Facebook per ricordare il marito Alexander morto lo scorso 16 aprile. L’ex portiere austriaco - in Italia protagonista con Fiorentina, Siena e Juventus - si è scontrato in auto con un treno in transito in corrispondenza di un passaggio a livello senza barriere a Nussdorf am Haunsberg, un comune vicino a Salisburgo. Nella lettera, la moglie parla della loro famiglia, di Manninger come padre, amico e marito. A corredare il post alcune foto della coppia nel giorno del matrimonio e altre immagini di momenti spensierati insieme ai figli. Domenica anche la Juventus ha omaggiato lo stesso Alex all'Allianz Stadium tra la commozione generale.

Questo il messaggio completo pubblicato su Facebook: "Alex, non riesco a esprimere il dolore inimmaginabile che sto provando. Non siamo il tipo di famiglia che condivide pubblicamente tale dolore, ma non ho scelta, poiché l’esplosione d’amore da tutto il mondo mi ha sopraffatto. Penso sia importante esprimere il tipo di uomo che eri in casa, oltre che l’uomo immensamente ammirato che eri in campo. Oggi sono seduta a casa con la nostra famiglia, cercando di capire come questa sia la nostra realtà. A parole la tragedia che stiamo affrontando come famiglia è estremamente difficile, se non impossibile. Quindi, per favore, lasciami provare. Alex, grazie per i nostri due figli, Alexander e Nicolas. Loro sono il mio cuore e la mia anima. Abbiamo spesso discusso di come tutto sia andato esattamente come avevi pianificato. Volevi tanto dei figli, ma hai voluto farlo dopo la tua carriera, quando sapevi che avresti avuto tempo da trascorrere con loro. È esattamente quello che hai fatto. Alex, sei stato il padre più incredibile per i ragazzi, ti adoravano assolutamente.  Essere tua moglie era il mio posto. Non solo eri mio marito, eri il mio migliore amico. Se mai avessimo bisogno di qualcosa, potrei contare su di te"

"Avevamo una vita così perfetta - prosegue nella lettera -. Abbiamo fatto così tante cose come passeggiare insieme, andare ai laghi d’estate in barca, paddle, giocare a dadi, fare escursioni, sciare, golf e soggiornare nei bellissimi hotel di montagna con i ragazzi: la lista è infinita. Salisburgo è la nostra casa. Mi sento così privilegiata a vivere in un posto così bello e sicuro con i nostri figli, quindi ti ringrazio per aver dato questa vita alla nostra famiglia. So quanto amavi me e i nostri ragazzi. Ti adoravamo, Lexx, e le nostre famiglie erano così felici per noi. Avevi una cerchia molto fedele di veri amici, che riflette il tuo carattere. Ora questi amici mi stanno sostenendo confortando. Hai avuto un enorme impatto su così tante delle persone che hai incontrato. Eri estremamente rispettoso: calmo, genuino, organizzato, motivato, gentile e leale. Eri molto istruito e parlavi diverse lingue, tra cui lo Scouse (dialetto di Liverpool, dove Manninger ha concluso la carriera, ndr). Avevi viaggiato molto, eri esperto e assennato. Eri una persona affascinante per me, e a molti altri piaceva semplicemente sedersi e parlare con te. Sei stato un figlio meraviglioso per la tua adorabile mamma. Ricevere questa notizia mi ha spezzato il cuore, e ha distrutto tutta la nostra famiglia. Ora devo essere forte per te e per i nostri figli. Non credo che noi, come famiglia, meritassimo tutto questo, ma credo che ci sia un Dio lassù, e che ti abbia accolto a casa, dal tuo papà. A chiunque abbia letto queste parole, chiedo gentilmente di pregare per i miei figli. Fino a quando non ci incontreremo di nuovo, grazie, Lexx. Ti amerò per sempre. La tua ragazza, Emily".

Morte Manninger, le terribili foto dell'incidente: indagine per chiarire i dubbi della dinamica

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