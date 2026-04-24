Vini non basta, spreco Real: Bellerin, pari Betis al 94'. Barcellona a un passo dal titolo
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Ci voleva un catalano come Hector Bellerin, cresciuto nelle giovanili del Barça, per servire l'assist finale agli uomini di Flick per il titolo di campioni di Spagna. Proprio il terzino ex Arsenal ha infatti segnato, al 94', il gol che ha permesso al Betis Siviglia di pareggiare 1-1 contro il Real Madrid.
La risposta all'iniziale gol di Vinicius chiude di fatto le speranze dei Blancos di conquistare la Liga, dato che sabato il Barcellona avrà la possibilità, superando il Getafe in trasferta, di allungare a 11 punti di vantaggio a 5 giornate dalla fine.