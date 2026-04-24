Super rimonta Lens, ma solo un pari col Brest: il Psg si avvicina alla Ligue 1

Al Lens non basta un secondo tempo da impresa per superare il Brest e le speranze di vincere la Ligue 1 ora si riducono considerevolmente. Thauvin e compagni vanno sotto 3-0 in una prima frazione disastrosa, poi lo stesso ex Udinese e Sima riaprono la gara, prima del 3-3 nel recupero di Saint-Maximin.