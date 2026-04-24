Super rimonta Lens, ma solo un pari col Brest: il Psg si avvicina alla Ligue 1
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Al Lens non basta un secondo tempo da impresa per superare il Brest e le speranze di vincere la Ligue 1 ora si riducono considerevolmente. Thauvin e compagni vanno sotto 3-0 in una prima frazione disastrosa, poi lo stesso ex Udinese e Sima riaprono la gara, prima del 3-3 nel recupero di Saint-Maximin.
Il pareggio porta i giallorossi a -3 dal Psg, che sabato pomeriggio in casa dell'Angers avrà un mezzo match point campionato per volare a 6 punti di vantaggio a 4 giornate dalla fine e chiudere di fatto i giochi prima della supersfida delle semifinali di Champions contro il Bayern Monaco.