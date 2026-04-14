Padova, operato alla caviglia Alejandro "Papu" Gomez: stagione finita

14 Apr 2026 - 17:26

L'ultima partita il "Papu" l'aveva giocata il 21 marzo scorso, a Palermo: mezz'ora senza gol. Nove in tutto le presenze dell'ormai ex campione argentino in serie B. Zero gol, zero assist, tanta delusione tra i tifosi del Padova che lo hanno visto l'ultima volta domenica pomeriggio, jeans e maglia, ormai un ex giocatore o quasi.   Oggi Alejandro Gomez, il "Papu" campione mondiale argentino ora in forza ai biancoscudati è stato operato alla caviglia infortunatasi in circostanze mai del tutto chiarite. L'intervento, effettuato presso la Casa di Cura San Rossore di Pisa dal luminare olandese Niek Van Dijk, specialista di fama mondiale di chirurgia del piede e della caviglia, e da Giulia Favilli, specialista in chirurgia del piede e della caviglia, è perfettamente riuscito. "Gomez è stato operato alla caviglia destra con un intervento in artroscopia, procedura chirurgica mininvasiva, a causa di un impingement anteriore e posteriore. L'intervento è andato molto bene e il tempo di recupero che possiamo ipotizzare è di otto settimane" è la dichiarazione di Van Dijk subito dopo l'intervento. Il Padova, sempre rimasto accanto al suo calciatore, è molto soddisfatto dell'esito dell'intervento.

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