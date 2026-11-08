Napoli, Lang provoca la Curva: "Non vi sento". Pioggia di fischi del Maradona

Tensione nel finale del primo tempo di Napoli-Lazio tra Noah Lang e i tifosi azzurri. Con il risultato sullo 0-1 e l'esterno olandese tra i più pericolosi dei padroni di casa, a un certo punto Lang si è rivolto ai tifosi della Curva facendo un gesto come a dire "non vi sento", come raccontato dal bordocampista di Dazn, e la parte più calda del tifo napoletano non l'ha presa affatto bene, coprendo il giocatore di fischi e insulti e fischiandolo poi a ogni successivo tocco di palla. Una situazione che Lang ha dimostrato di soffrire in campo, tanto che poco prima che le squadre tornassero negli spogliatoi Rrahmani, capitano di giornata, è andato a parlargli brevemente per cercare di calmarlo.