Chieti, ufficiale il ritiro dal campionato di Eccellenza. Il presidente: "Devo tutelare la mia famiglia"

09 Nov 2026 - 23:23
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Il Chieti F.C.1922 comunica ufficialmente la cessazione definitiva di ogni attività sportiva e societaria e la conseguente, inevitabile, apertura delle procedure concorsuali con il deposito dei libri contabili presso il Tribunale competente. “È una decisione che si è costretti ad assumere con il cuore pesante e con profondo rammarico, al termine di ogni tentativo, sforzo e sacrificio possibile — umano, economico e gestionale — profuso in questi anni per tentare di salvare la storia, i colori e il futuro del club. Purtroppo, le condizioni economiche, strutturali e ambientali non consentono più in alcun modo di andare avanti. Si è lottato fino all'ultimo istante utile, ma la realtà dei numeri e l'insostenibilità della situazione impongono questo doloroso epilogo".

"Tuttavia, accanto alle insormontabili difficoltà economiche, subentra oggi un fattore che non può e non deve essere sottovalutato. Il clima di forte tensione e le ripetute intimidazioni, seppur velate, ricevute nell'ultimo periodo da parte di una componente della tifoseria hanno superato ogni limite di civile e serena convivenza sportiva. In qualità di rappresentante legale e di padre/capofamiglia, la mia priorità assoluta è e rimane la tutela e l'incolumità dei miei familiari. Non è accettabile, né moralmente tollerabile, rischiare che dinamiche legate a una competizione sportiva possano mettere a repentaglio la sicurezza delle persone care, né tantomeno intendo permettere che le conseguenze di una crisi societaria ricadano in alcun modo su chi è estraneo a questa gestione” - le parole di Giuseppe Gianni Di Labio.

Si chiude oggi una pagina gloriosa, nata nel 1922, alla quale si è dedicato ogni grammo di energia. Si ringraziano sinceramente tutti coloro che, in questi anni, hanno sostenuto la squadra con passione autentica, lealtà e amore per i nostri colori, discostandosi da logiche di violenza e sopraffazione. Gli atti ufficiali saranno trasmessi nelle prossime ore nelle sedi competenti a norma di legge.

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