Chieti, ufficiale il ritiro dal campionato di Eccellenza. Il presidente: "Devo tutelare la mia famiglia"

Il Chieti F.C.1922 comunica ufficialmente la cessazione definitiva di ogni attività sportiva e societaria e la conseguente, inevitabile, apertura delle procedure concorsuali con il deposito dei libri contabili presso il Tribunale competente. “È una decisione che si è costretti ad assumere con il cuore pesante e con profondo rammarico, al termine di ogni tentativo, sforzo e sacrificio possibile — umano, economico e gestionale — profuso in questi anni per tentare di salvare la storia, i colori e il futuro del club. Purtroppo, le condizioni economiche, strutturali e ambientali non consentono più in alcun modo di andare avanti. Si è lottato fino all'ultimo istante utile, ma la realtà dei numeri e l'insostenibilità della situazione impongono questo doloroso epilogo".