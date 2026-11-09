A Cubarsì del Barcellona il Golden Boy 2026

09 Nov 2026 - 20:55
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È Pau Cubarsì il vincitore del 'Golden Boy 2026', nato nel 2003 da un'intuizione del giornalista Massimo Franchi e istituito da Tuttosport per premiare il miglior Under 21 che milita in una squadra europea. Il talento 19enne del Barcellona e della nazionale spagnola, con cui ha conquistato il mondiale, ha ottenuto ben 475 punti su un massimale di 500. Il secondo classificato, Diomande del Real Madrid, ha avuto quasi 250 punti in meno, mentre sul podio è salito anche Warren Zaire-Emery del Paris Saint Germain. Cubarsì è secondo difensore a conquistare il trofeo in 24 edizioni. Il Best Italian Golden Boy è stato vinto da Honest Ahanor del Crystal Palace, il Golden Girl Absolute Best è andato a Felicia Schröder del Real Madrid e il Best Italian Golden Girl a Giulia Galli (Barcellona). I vincitori sono stati annunciati in una conferenza stampa al 'Mapei Football Center' di Sassuolo mentre la cerimonia di premiazione è prevista lunedì 14 dicembre a Torino.

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