Under21, Ahanor fa il suo esordio contro la Svezia: Gattuso osserva

Finalmente Honest Ahanor. Il promettente difensore dell'Atalanta classe 2008, nato ad Aversa da genitori nigeriani, il 23 febbraio ha compiuto 18 anni e ha potuto ottenere la cittadinanza italiana. E nel match di qualificazioni all'Europeo di categoria contro la Svezia, Honest ha potuto indossare per la prima volta la maglia azzurra. “Vestire una maglia così importante come quella dell’Italia è indescrivibile, indipendentemente da quante volte la indossi, o dalle possibilità che hai avuto di portare già questa maglia. Poter rappresentare il proprio paese, il posto in cui vivi, che senti nel sangue, è un’emozione forte”, aveva detto in conferenza stampa il giovane centrale prima della prima gara contro la Macedonia del Nord. Ahanor ha dovuto pazientare fino alla gara successiva contro la Svezia per fare il suo esordio.