Italia Under 21: via Nicolato, si ripartirà da un ct in sintonia con Mancini

L'Under 21 si prepara a un nuovo corso dopo il flop agli Europei di categoria, con gli Azzurrini eliminati ai gironi dopo la sconfitta contro la Norvegia. Come spesso succede in questi casi, il primo a pagare sarà l'allenatore anche se nel caso di Paolo Nicolato il futuro sembrava già delineato da tempo, considerando il contratto in scadenza. Il nuovo ct, qui la novità, sarà scelto in sintonia con le idee di Roberto Mancini in modo che l'U21 comunichi più facilmente con la Nazionale maggiore e aiuti quindi anche i giocatori a poter fare il grande salto, sfruttando idee e modulo in comune tra le due selezioni. I primi nomi, riporta la Gazzetta dello Sport, se si pescasse dalla Federazione, sarebbero quelli di Carmine Nunziata (attuale ct dell'Under 20) e Alberto Bollini (Under 19).