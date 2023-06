Under 21, Nicolato: "Abbiamo fatto un grande percorso, raccolto troppo poco"

UNDER 21

Il ct azzurro: "La mia ultima partita? Ne parleremo dopo"

© ansa "Una partita un po' strana. Bene nel primo tempo poi nel secondo abbiamo preso quel gol. Abbiamo avuto delle occasioni, ma non è andata come volevamo. Al di là dei punti direi che per le prestazioni fatte abbiamo raccolto troppo poco". Così il ct dell'Under 21 Paolo Nicolato commenta la sconfitta con la Norvegia e l'eliminazione dall'Europeo U21. "È un torneo breve, gli episodi hanno un grande peso e non è andata bene - ha aggiunto a Rai Sport - La mia ultima partita sulla panchina dell'Under 21? In questo momento non mi sembra il momento di parlare di me, lo faremo dopo...".

"È un torneo breve, gli episodi hanno un grande peso e non è andata bene. Il livello è alto, i giocatori arrivati dalla nazionale maggiore hanno fatto bene come gli altri. Ma c'erano giocatori forti anche nelle altre squadre - ha detto ancora Nicolato - Addio amaro? Abbiamo fatto un grande percorso, in questo momento non mi sembra giusto parlare di me", ha concluso il ct, che a fine contratto lascerà la guida degli azzurrini.