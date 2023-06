Europei Under 21, Italia-Norvegia 0-1: azzurrini eliminati, passa la Svizzera

EUROPEI U21

I ragazzi di Nicolato perdono a sorpresa contro gli scandinavi e salutano la competizione: avanzano gli elvetici

Finisce il sogno dell'Italia agli Europei U21: gli azzurrini perdono contro la Norvegia per 1-0 e salutano sia la competizione continentale che le Olimpiadi del 2024. Decisiva la rete di Botheim al 65'. Traversa clamorosa di Cambiaghi nel finale. Inutile la contemporanea vittoria della Francia per 4-1 con la Svizzera, con quest'ultima che si qualifica per aver segnato una rete in più degli italiani nella classifica avulsa.

L'Italia ferma il suo cammino e saluta gli Europei Under 21, uscendo sconfitta 1-0 dalla sfida decisiva con la Norvegia. Il ct Nicolato schiera una formazione simile a quella scesa in campo contro la Svizzera, con i soli Lovato e Ricci al posto di Pirola e Bove. Il match si accende al minuto dodici, quando prima un cross di Bellanova trova Gnonto, che mette a lato, mentre poco dopo è una palla al bacio di Rovella a pescare Pellegri in area, ma il suo colpo di testa manca il bersaglio. Alla mezz’ora ci prova Ricci, che prova il destro al volo da fuori, ma Daland salva in angolo a portiere battuto. Nel finale di tempo è Tonali a costringere l’estremo difensore avversario ad un grande intervento dopo un ottimo stacco aereo. La prima occasione della ripresa è firmata Norvegia: Evjen esplode un mancino dalla lunga distanza dopo dieci minuti, ma Carnesecchi è bravo a distendersi. Passano pochi secondi e Gnonto, in ripartenza, spreca calciando sull’esterno della rete da ottima posizione. La spinta degli italiani cala e al 65’ gli azzurri vengono puniti: Nusa entra in area dalla destra, mette una palla tesa che viene smorzata da Okoli ma termina comunque sui piedi del salernitano Botheim, che realizza da pochi metri. Nicolato cambia, Cambiaghi crea ma è protagonista negativo al minuto 81, quando sugli sviluppi di un calcio d’angolo colpisce clamorosamente la traversa ad un passo dalla porta. Tre minuti dopo è ancora Nusa ad impegnare il portiere italiano, che prova a tenere vive le speranze dei suoi senza esito: l’Italia saluta la competizione e non disputerà i Giochi Olimpici del 2024. Passa il turno la Svizzera, nonostante la sconfitta per 4-1 (a firma Gouiri-Cherki-Barcola (doppietta), che rendono vana la marcatura di Ndoye): i ragazzi di Rahmen, nel computo della classifica avulsa che li ha visti appaiati a 3 punti con la Norvegia e la squadra di Nicolato, hanno segnato una rete in più degli azzurrini nella classifica avulsa.

LE ALTRE PARTITE

Il tabellone delle top eight del torneo si è quindi completato: la Georgia, dopo essersi classificata in cima al Gruppo A (dove sono stati eliminati Belgio e Olanda), affronterà Israele (vincente oggi 1-0 con la Repubblica Ceca), seconda nel C a discapito della più quotata Germania (sconfitta dagli inglesi 2-0 e ultima a un punto). La vincente incontrerà in semifinale la squadra che la spunterà nello scontro tra Inghilterra e Portogallo. Dall'altra parte del tabellone, Ucraina-Francia determinerà l'avversario di Svizzera o Spagna nel penultimo atto della competizione.